Светлана Малькова: Муж ушел к Макеевой и не дает мне на наших четверых детей ни копейки!

Роман уверяет, что только после свадьбы с Анастасией Макеевой у него началась по-настоящему счастливая жизнь. Фото: makeevan/instagram

Актриса Анастасия Макеева с недавних пор прочно обосновалась в скандальной светской хронике. После развода с певцом Глебом Матвейчуком она ушла в тень. Но не надолго. Сегодня она вновь на виду - с тех пор как снова вышла замуж. Причина скандала в том, что Анастасия увела мужчину из семьи, в которой подрастали четверо детей. Бывшая жена нового мужа Макеевой Романа Малькова рассказала «КП» свою версию событий.

«Просил родить и пятого ребенка»

В Обнинском городском суде в июле и в августе пройдут заседания по искам Романа Малькова против матери своих четверых детей. Мужчина прославился, женившись на Анастасии Макеевой. Вместе с новой супругой он теперь гастролирует по телевизионным каналам с заверениями, что его прошлый семнадцатилетний брак был ошибкой и лишь сейчас он начал жить по-настоящему. Теперь к шоу добавятся и судебные кабинеты. Многодетный отец требует уменьшить суммы выплат алиментов на троих младших детей. А также чтобы за старшего сына (тот с недавних пор переехал жить к отцу и его новой спутнице) бывшая супруга Светлана платила бы алименты ему, Роману. Словом, мужчина объявил войну бывшей жене по всем фронтам.

- Мы познакомились в Обнинске, в Институте атомной энергетики, на четвертом курсе в общежитии, - рассказала «КП» Светлана Малькова. - Рома учился на физико-энергетическом факультете, я - на «автоматизированных системах управления». У нас была студенческая свадьба, потом за 17 лет родились четверо детей. Некоторые считают: раз так много, значит, «по залёту». В нашем случае каждый ребенок был желанным, я всегда планирую каждый свой шаг. Мы с Ромой оба из многодетных семей. Поэтому и в своей хотели минимум троих. Муж работал на заводе металлоконструкций в Обнинске. Рома всегда хотел, чтобы я занималась исключительно семьей, а он бы был добытчиком. Переезд в Словению почти семь лет назад также стал нашим общим с мужем решением. Мы сделали это ради детей. У них были определенные проблемы со здоровьем - климат в Словении им подошел лучше, чем российский, они почти перестали болеть. Мы адаптировались, изучали язык, уже через год я открыла частную школу рисования. В том же здании, где наши дети занимались в кружках и секциях (творческих и спортивных), это буквально в трех минутах ходьбы от нашего дома. Уже в Словении родился наш младший сын Аким. Все было хорошо, Рома просил меня родить еще раз, пятого ребенка.

- Далее, в марте 2020-го, Роман улетает в Россию на заработки и застревает из-за пандемии?

- Да, так и было. А в июне

он уже встретил Макееву. Как Роман уверяет теперь в своих интервью: сразу понял, что она станет его женой. Меня шокировало это признание. Это означает, что меня и не любил? Семнадцать лет просто жил рядом? Ложась со мной в одну постель, он мучился и делал это по инерции? Мне он ни разу раньше не говорил, что со мной живет исключительно ради детей.

Супруги Мальковы прожили вместе 17 лет. По словам Светланы, вполне счастливо. Фото: Личный архив

«У него любовь, а нам поесть не на что»

- Когда у них с Анастасией закрутились отношения, она стала выставлять совместные фото в интернет, - продолжает Светлана. - А я - в Словении, с детьми, без денег (даже моя школа рисования была закрыта из-за пандемии) - несколько месяцев через соцсети наблюдаю эту «идиллию». Рома даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Будучи, замечу, все еще официально женатым на мне. Знаете, накипело! Списалась с известным журналом и предоставила им информацию: кто такой этот мужчина рядом с Макеевой. Роман и Анастасия мне этого простить не могут до сих пор, мстят, а бьют по самому больному - по детям. Ведь, когда его двойная жизнь раскрылась, Роман пообещал мне: «Вы как жили, так и будете жить, дети не пострадают». А потом он стал твердить: «Вы должны вернуться с детьми в Россию!» Но дети не хотят никуда уезжать. У нас здесь налаженная жизнь. Я сказала Роме, что мы не вернемся. Он в ответ поставил ультиматум: оставаясь в Словении, мы ни копейки от него не получим, помогать станет, только если вернемся в Россию. Но, извините, завтра он женится на африканке - и мы должны срываться туда, потому что «любящий папа» должен видеть постоянно детей?!

Против меня развернулась настоящая финансовая война. Даже когда дети заболели и требовались лекарства, Роман не перевел ни копейки. При этом они с Анастасией вкусно едят в ресторанах, отдыхают в Турции - подозреваю, на детские пособия. Рома оформил и получил эти деньги как отец. Первую сумму перевел нам, а вторую оставил себе - видимо, на отпуск не хватало. У нас локдаун, даже в кафе подрабатывать не устроиться. Мне было нечем платить за съемное жилье, образовался долг, хозяин квартиры нас стал выгонять на улицу. Можете представить себе мое состояние. Помощь пришла откуда я даже не ожидала - помогла деньгами подруга, и ученики из моей школы рисования стали просить меня возобновить занятия. И я, конечно же, с радостью возобновила. Появились деньги, наконец удалось расплатиться с долгами, не думать о том, что дети будут есть завтра.

Старший сын начал курить

- Как вы восприняли решение старшего сына жить с отцом? 16-летний парень теперь ходит по телешоу…

- Мне жаль, что взрослые люди - Роман и Макеева - не понимают, что нельзя делать с подростком то, что они делают. Сын стал красить ногти, действительно, выкладывать эти фото в соцсети, проводит интернет-эфиры в два ночи, закурил, посещает тусовки, на которых подросткам делать нечего. Мне как матери очень больно - все, что я вложила в него, обесценено. Но это его личный выбор. Пожинать плоды будут позже - и отец, и сын…

- Как сейчас чувствуют себя младшие дети?

- Помогают, жалеют - мне приходится много работать. Но я смогла снова настроить свой график так, чтобы проводить как можно больше времени с ними. Продолжают заниматься в кружках. Роман требует общения, уверяет, будто я не даю ему возможности. Это не так. Пожалуйста, общайся с детьми, но на территории Словении и в моем присутствии. И без Макеевой. Никакой финансовой помощи детям Рома не присылает, алименты отказывается платить - подает встречные иски, тянет время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для женщин фраза «выбивать алименты» звучит унизительно

- У вас в соцсетях уже появились поклонники, вам предлагают возглавить движение за права матерей.

- Пишут много женщин, делятся своими историями, так похожими на мою. Раньше я даже не задумывалась о масштабах проблемы. Само слово «алименты» для некоторых мужчин как красная тряпка, сразу начинают входить в агрессию. А для женщин фраза «выбивать алименты» звучит унизительно. Чтобы мужчину признали алиментщиком, нужно пройти множество заседаний: собирать документы, доказательства. Женщина же часто, оставшись одна с ребенком, не имеет ни времени на суды, ни финансовой возможности нанять адвоката. Да и дети хотят кушать каждый день, а не «по решению суда».

- После почти полуторагодичной разлуки вы с Романом встретились только в телеэфире. Изменился человек?

- Абсолютно! Анастасия даже не позволила нам поговорить наедине. Она вцепилась в него, они даже повенчались (хотя не по правилам, как теперь выясняется). Полагаю, намеренно. Представляете, жить постоянно в боязни - вдруг он уйдет…