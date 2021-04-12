Откровения Анастасии Макеевой о женатом любовнике обернулись скандальным разоблачением

Роковая красавица Анастасия Макеева оказалась в эпицентре скандала Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Роковая красавица Анастасия Макеева оказалась в эпицентре скандала: актриса собирается замуж за нового избранника, который ради нее бросил жену с четырьмя детьми и даже еще не развелся официально. О женском счастье со строителем Романом Мальковым, который в пандемию помогал ей с ремонтом в загородном доме, звезда мюзиклов наконец рассказала публично. В шоу "Секрет на миллион" Макеева призвала соперницу, которую ничем не обидела, дружить семьями и не строить козни без пяти минут бывшему мужу, выбивая из него алименты.

А вслед за этим, по всем законам теледраматургии, на экранах появилась и сама Светлана Малькова: как и знаменитая разлучница, она тоже доверила свои откровения Лере Кудрявцевой, только уже в другом ток-шоу - "Звезды сошлись".

Брошенная жена специально приехала из Словении, где семья живет последние семь лет, чтобы рассказать, как все было на самом деле. По словам Светланы, они с супругом были счастливы 17 лет и не собирались разводиться. Но год назад муж уехал на заработки в Россию и не смог вернуться из-за закрытых границ. Связи с Анастасией Макеевой он не скрывал, но уверял, что их связывают исключительно деловые отношения: мол, за отделку дома актриса обещала прорекламировать услуги строителя.

Однако, в какой-то момент тайное стало явным: дети Романа разглядели его в Инстаграме звезды - прямо как в детективе, узнали по отражению в ее очках и голосу за кадром. Так вскрылось, что пара не только путешествует, но уже и живет вместе. А кроме того, знаменитая любовница дала шокированной супруге от ворот поворот.

- Конечно, я писала и мужу, и Анастасии Макеевой, показывала наши семейные снимки, - разрыдалась в студии Светлана Малькова. - На что Анастасия холодно ответила мне: "На фотографиях мы все счастливы". Я просила ее не публиковать общие фото с Романом, чтобы не травмировать детей. Но в ответ услышала: "Пусть не смотрят".

Между тем, законный муж повел себя еще хуже. Строитель предъявил жене ультиматум: если она обратится в СМИ, он заблокирует все банковские карты. Дальше пошли угрозы: "ты никто, звать тебя никак, останешься без копейки, отберу детей", хотя на деле любовник Макеевой просто вычеркнул наследников из своей жизни.

Знаменитости в студии не остались равнодушны к таким откровениям.

- Она - как проводник дьявола, - резко заявила о Макеевой поэтесса Лариса Рубальская. - Я наблюдаю за ней, читаю истории из ее жизни. Она по призванию разлучница, разрушительница. Это ее предназначение. Есть такие люди, которые ходят по костям. Она злодейка, а он марионетка.

- Почему она так счастлива, зная, что это счастье на костях другого? - изумился Отар Кушанашвили. - Я давно знаю Анастасию - она разводилась по 42 раза за неделю...

- Быть разлучницей - это карма! Я бы на ее месте попридержала коней, зная его историю. Четверо детей - там и алименты, и моральный аспект. Зачем ей это? - возмутилась Татьяна Буланова.

Тем временем сама Анастасия Макеева разлучницей себя не считает.

- Как можно увести мужчину из семьи? Он что, баран, теленок? Что вообще значит "оставил семью"? Где он ее оставил - на рынке, в пустыне? - отбилась от всех обвинений актриса в "Секрете на миллион". - Мы просто хотим быть счастливы, мечтаем пожениться и завести детей. А бывшая жена не может этого принять. Она поставила Роману условие, что будет жить в Европе, как ей хочется, да еще лимитирует его общение с детьми.

Однако, по версии супруги, слова соперницы не имеют ничего общего с правдой.

- Все это ложь! Я работаю на трех работах - у меня своя художественная школа, преподаю русский язык и подрабатываю нянечкой. Но денег все равно не хватает: со съемной квартирой и кружками детей наши расходы составляют 2400 евро (около 220 тысяч рублей. - Ред). Я не хочу вернуть мужа, но не отказалась бы от алиментов. Единственное, о чем я прошу Анастасию Макееву, - не втягивать в этот скандал наших детей. Пусть она родит хотя бы одного - тогда поймет, что такое материнство...

Тем временем, 39-летняя актриса все еще бездетна. По ее признанию, куда она только не обращалась за помощью - все тщетно, врачи лишь разводят руками. А вот хейтеры, которые атакуют звезду в Инстаграме, уверены, что невозможность забеременеть - это расплата за бурную личную жизнь.