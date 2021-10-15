Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева вывела в свет красавца-сына

Татьяна Лютаева с сыном Домиником. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном Доме Кино минувшим вечером прошел премьерный показ фильма «Камень, ножницы, бумага». Лента стала режиссерским дебютом известной актрисы Татьяны Лютаевой. 56-летняя звезда «Гардемаринов» сняла в главной роли свою дочь Агнию Дитковските. Фильм рассказывает о судьбе двух актрис – матери и дочери, одержимых своей профессией, так что выбор Агнии в качестве главной героини был вполне логичен.

Изначально фильм задумывался как короткометражка. Но в итоге разросся до полного метра. Продюсером ленты стал Николай Расторгуев. Знаменитый музыкант, солист группы «Любэ» уже не впервые выступает в этом качестве, «Камень, ножницы, бумага» - его четвертая продюсерская работа. Еще одной звездой проекта стал актер Владимир Ильин – он играет Наставника, открывающего молодой ученице азы актерского мастерства. Картину уже показали в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля, и вот теперь ее увидят российские зрители. В широкий прокат фильм выйдет 28 октября.

- Это размышление о том, есть ли жизнь там, куда мы потом переходим. Есть ли ангелы-хранители. Во что верить? – рассказывает о своей работе Татьяна. – «Камень, ножницы, бумага» - это не биографический, но очень личный проект.

Продюсером ленты стал Николай Расторгуев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная звезда фильма Агния Дитковските на премьере не появилась. Вместо нее Лютаеву сопровождал ее сын Доминик Раманаускас. Доминик тоже снялся в фильме мамы, правда, во второстепенной роли.

Сын звезды «Гардемаринов» вырос настоящим красавцем – неудивительно, что ему с юности прочили актерскую карьеру. Но парень решил не следовать семейным традициям и выбрал для себя совсем другой путь.

Сыну звезды "Гардемаринов" с юности прочили актерскую карьеру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Доминик окончил школу экстерном и уже в 16 лет поступил в МГУ на факультет «Высшая школа управления и инноваций». Летом прошлого года он получил диплом и всерьез подумывал продолжить учебу в магистратуре, возможно, даже не в России, а в США. Но в итоге решил заняться бизнесом и стал ресторатором. Вместе с друзьями он основал кафе «Mates».

Доминик считается завидным женихом, но его сердце, похоже, занято. На премьеру он пришел с девушкой – симпатичной брюнеткой. Судя по тому, как тепло с ней общалась Татьяна Лютаева, это потенциальная будущая невестка.

Доминик считается завидным женихом, но его сердце, похоже, занято. На премьеру он пришел с девушкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В свое время Татьяна променяла славу и известность на семью и детей. Лютаева снялась в «Гардемаринах», когда ей было чуть больше 20 лет. Режиссер Светлана Дружинина увидела ее дипломный спектакль и сразу пригласила редкой красоты девушку на одну из главных ролей. В итоге Татьяна проснулась знаменитой. Но когда она вышла замуж за литовского артиста Олегаса Дитковскиса, без колебаний оставила блестящие перспективы в Москве и переехала вслед за мужем в Вильнюс. У супругов родилась дочь Агния. Татьяна работала в Вильнюсском русском драматическом театре, а в кино снималась от случая к случаю. Олегас был старше Татьяны на десять лет, его карьера пробуксовывала. Он начал прикладываться к бутылке.

В итоге пара развелась, правда, не сразу. Супруги расторгли брак, когда Лютаева встретила режиссера Рокаса Раманаускаса. Новый избранник был на 7 лет моложе актрисы. Он стал вторым мужем звезды, у них родился сын Доминик.

Актер Владимир Ильин с женой Зоей Пыльновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этот брак тоже не сложился. В начале 2000-х Татьяна с детьми перебралась в Москву. Ее третьим мужем стал оператор Дмитрий Мишин. Они прожили в гражданском браке четыре года, а затем расстались.