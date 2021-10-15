Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Сейчас Клинтон проходит курс антибиотикотерапии и, по уверениям врачей, его жизни ничто не угрожает Фото: EAST NEWS

75-летний Билл Клинтон, занимавший пост главы Белого дома с 1993 по 2001 годы, госпитализирован в инфекционную больницу в Калифорнии.

По заключениям медиков, у 42-го президента США обнаружен сепсис.

- Во вторник вечером президент Клинтон был госпитализирован в Медицинский центр UCI для лечения инфекции, не связанной с коронавирусом. Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь, – приводит Fox News заявление пресс-службы политика.

Представители Клинтона во время общения с журналистами подчеркнули, что врачи центра, занимающиеся лечением экс-президента, постоянно поддерживают контакт с его лечащими медиками из Нью-Йорка и очень надеются, что их пациент вскоре отправится домой.

Сейчас Клинтон проходит курс антибиотикотерапии и, по уверениям врачей, его жизни ничто не угрожает.

В 1979 году демократ Билл Клинтон стал самым молодым в США губернатором – он возглавил свой родной Арканзас в возрасте 32 лет. Позже эту должность Клинтон занимал еще четырежды, а в 1991 году официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Первый президентский срок политика начался 20 января 1993 года. В своей инаугурационной речи 46-летний Клинтон большое внимание уделил необходимости прихода во власть молодых и энергичных людей.

Клинтон состоит в браке с Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США.

Его имя нередко появляется в новостных сводках в связи с теми или иными болячками: несколько лет назад со спины экс-президента благополучно удалили злокачественное образование; в 2010 году после срочной операции по стентированию сосудов сердца он стал веганом; Клинтону так и не удалось избавиться от розацеа, главным проявлением которого является красная кожа лица.

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