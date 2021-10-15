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В мире15 октября 2021 9:29

Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Врачи заверяют, что экс-президент США не болен коронавирусом
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сейчас Клинтон проходит курс антибиотикотерапии и, по уверениям врачей, его жизни ничто не угрожает

Сейчас Клинтон проходит курс антибиотикотерапии и, по уверениям врачей, его жизни ничто не угрожает

Фото: EAST NEWS

75-летний Билл Клинтон, занимавший пост главы Белого дома с 1993 по 2001 годы, госпитализирован в инфекционную больницу в Калифорнии.

По заключениям медиков, у 42-го президента США обнаружен сепсис.

- Во вторник вечером президент Клинтон был госпитализирован в Медицинский центр UCI для лечения инфекции, не связанной с коронавирусом. Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь, – приводит Fox News заявление пресс-службы политика.

Представители Клинтона во время общения с журналистами подчеркнули, что врачи центра, занимающиеся лечением экс-президента, постоянно поддерживают контакт с его лечащими медиками из Нью-Йорка и очень надеются, что их пациент вскоре отправится домой.

Сейчас Клинтон проходит курс антибиотикотерапии и, по уверениям врачей, его жизни ничто не угрожает.

В 1979 году демократ Билл Клинтон стал самым молодым в США губернатором – он возглавил свой родной Арканзас в возрасте 32 лет. Позже эту должность Клинтон занимал еще четырежды, а в 1991 году официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Первый президентский срок политика начался 20 января 1993 года. В своей инаугурационной речи 46-летний Клинтон большое внимание уделил необходимости прихода во власть молодых и энергичных людей.

Клинтон состоит в браке с Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США.

Его имя нередко появляется в новостных сводках в связи с теми или иными болячками: несколько лет назад со спины экс-президента благополучно удалили злокачественное образование; в 2010 году после срочной операции по стентированию сосудов сердца он стал веганом; Клинтону так и не удалось избавиться от розацеа, главным проявлением которого является красная кожа лица.

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