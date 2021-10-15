Новое подразделение Архангельского ЦБК займется проектами в сфере социальной и экологической ответственности

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат - якорное предприятие компании Pulp Mill Holding (Австрия) на территории России - объявил о создании отдельного подразделения, которое займется проектами в сфере социальной и экологической ответственности. Новое подразделение сосредоточится на вопросах достижения предприятием целей устойчивого развития (ЦУР, UN Sustainable Development Goals).

Ранее Департамент Организации Объединенных Наций включил АО «Архангельский ЦБК» в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития. По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, комбинат является ярким примером инвестиционных и кадровых вложений в компанию, которая вносит эффективный вклад в создание низкоуглеродоемкой экономики российской Арктики.

Кроме того, Архангельский ЦБК стал российским лидером международного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project — мировой проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). По итогам 2019 года международные эксперты присвоили предприятию самый высокий рейтинг «А» среди российских компаний. Одновременно АЦБК вошел в топ-18 ведущих целлюлозно-бумажных компаний планеты с климатическим рейтингом «А».

Уровень успешности крупных предприятий сегодня измеряется не только прибылью, но и соответствию стандартам ESG: приоритетными составляющими для бизнеса также являются социальные обязательства, экологические инициативы и принципы устойчивого развития. В сентябре 2021 года независимое кредитное рейтинговое агентство RAEX-Europe вновь включило АО «Архангельский ЦБК» в обновленный ESG-рейтинг. Предприятие занимает 62 место из 145 ведущих компаний России. Сейчас АЦБК занимается разработкой своей политики в области ESG и устойчивого развития.

- Мы следуем нормам российского законодательства и регуляторных требований, принимаем во внимание позицию Росприроднадзора в части ESG-повестки, - подчеркнул директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

По его словам, на предприятии уже практически создана концепция целей устойчивого развития. Кроме того, в этом году АЦБК одним из первых в России получил Комплексное экологическое разрешение.

Предприятие разработало и внедрило стратегию низкоуглеродного развития до 2030 года. В соответствии с ней Архангельский ЦБК добровольно обязуется сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55%. Другие косвенные выбросы, согласно экологической стратегии, до 2030 года будут сокращены на на 20%. В 2021 году АЦБК собирается окончательно внедрить систему энергетического менеджмента и подтвердить ее соответствие стандарту ISO 50001, делая тем самым очередной шаг на пути к энергоэффективности, снижению выбросов в атмосферу парниковых газов и уменьшению энергозатрат.

Руководство комбината вместе с увеличением объемов и модернизацией производства всегда уделяло большое внимание планомерной реализации экологической и социальной политики. Приверженность принципам ESG ставит на повестку необходимость в ближайшее время «расширить существующие рамки» и доработать некоторые подходы к управлению.