Сергей Безруков: «Очень сложно влюбиться в женщину, которая носит фашистскую форму»

Сергей Безруков Фото: кадр из фильма

21 октября в прокат выходит фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» о пушкинском имении Михайловском в дни, когда там хозяйничали немецкие оккупанты. Накануне корреспонденты kp.ru побеседовали с исполнителем главной роли.

Название фильма, конечно, взято из «Евгения Онегина», там эти слова относятся к Ленскому: «Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный». Но действие фильма разворачивается в 1943 году, когда Псковская область и, в частности, Михайловское, оккупировано фашистами. Среди них - строгая, холодная фрау Шиллер, великолепно знающая русский язык и с огромным уважением относящаяся к Пушкину (но не к русскому народу). Она составляет опись всего, что находится в музее, по ходу дела знакомится с обычным крестьянским парнем Сергеем Трофимовым - и их взаимная неприязнь постепенно оборачивается любовью. Мягко говоря, неожиданной на фоне фашистских зверств и партизанских операций.

О фильме нам рассказал сыгравший в нем главную роль Сергей Безруков.

Кадр из фильма «Учености плоды»

«БУМБАРАШ» И ОККУПАНТЫ

- Ваш персонаж, Сергей Трофимов, получился очень обаятельным.

- Он очень непростой человек с непростой судьбой. Герой гражданской войны. В фильме на этом нет большого акцента, но он был на Перекопе с войсками Фрунзе, переходил Сиваш в ледяной воде. А вскоре после этого на Тамбовщине разразилось крестьянское восстание, которое советская власть крайне жестоко подавила - там и тогда он потерял всю свою семью… То есть, потерял Родину, потому что в обычном человеческом понимании чувство Родины – это семья, дом, твоя земля, на которой ты вырос и где лежат твои предки. Он не озлобился, и для себя определил: все произошло из-за того, что он воевал и очень легко убивал людей. То есть случившееся с ним он рассматривает как некое наказание. Он прошел большой путь к осознанию того, что любое убийство отвратительно, и дал зарок не брать в руки оружие: заповедь «Не убий» стала для него основной. Впрочем, на Великую Отечественную он не пошел по другой причине - потому, что комиссован из-за ранений и контузии… Сергей прибился на Псковщине, живет там - полуграмотный, но с уникальными слухом и памятью, на все руки мастер, способный запросто починить хоть электропроводку, хоть пианино. И вот на Псковщину приходят немцы. Сергей не коллаборационист, он с ними не сотрудничает - максимум, может за какое-то небольшое вознаграждение оказать мелкие услуги. Он презирает полицаев. Но, с другой стороны, не хочет быть и с партизанами: там ему придется убивать людей. Такой Бумбараш с принципом «Я никого не трогаю, и меня пусть никто не трогает». Но при этом, конечно, он все время под угрозой: его могут убить не те, так другие.

- Для него потрясением оказывается расстрел цыганского табора, в котором его хотели заставить участвовать…

- Меня это тоже потрясло. Это ведь документальный факт: табор действительно был убит под Псковом. Взрослых расстреливали, а на детей полицаи не тратили пуль, просто надевали им мешки на голову и били лопатами… Конечно, последнее показать в фильме было невозможно. Но тем не менее, мне кажется, очень важно, что в этом фильме поднимается тема геноцида цыган, Все помнят про Холокост, то есть уничтожение евреев, но нельзя забывать про геноцид цыган, про геноцид советского народа, женщин, детей и стариков. Этой вины с фашизма никто не снимал.

Кадр из фильма «Учености плоды»

- В какой-то момент оказывается, что Сергей выучил массу стихотворений Пушкина, просто слушая, как их декламируют по радио…

- Он даже не отдавал себе отчет, что их запоминает. Это просто называется – человек с уникальными способностями. Но к Пушкину у него отношение сложное. Как и у многих. Если мы сейчас выйдем на улицу и начнем спрашивать людей «Как вы относитесь к Пушкину?», думаю, не найдем в ответах искренности. В Москве больше образованных людей, чем в деревнях, но и тут в основном все сведется к хрестоматии, к школьной программе, к поверхностному знанию нескольких стихотворений. Искреннюю влюбленность в Александра Сергеевича мы встретим разве что у тех, кто всерьез увлекается поэзией и разбирается в ней… Я-то другое дело, давно этим занимаюсь, играл Пушкина на сцене и в кино, много читал о нем. Игорю Угольникову, наверное, поэтому и было интересно взять меня на роль простого обывателя, который к нему относится совершенно спокойно. Как вообще крестьяне могли относиться к барину и к дворянину? Он писал стихи, ну и что? Для них труд - это вбить гвоздь в стену или вспахать поле, а частушки, лежа на диване, может сочинять каждый… Когда после смерти Сергея Александровича Есенина село Константиново предложили переименовать в Есенино, местные оказались против: «А что он нам такого сделал?» И ведь Сергей Александрович еще был из деревенских, из своих. А тут - богатый столичный житель, на которого работали крепостные!.. Вот и у героя «Учености плодов», выучившего наизусть множество стихов, отношение к Пушкину все равно поначалу выражается словами «Ну и что?» Но постепенно он Пушкина для себя открывает как ту самую Родину, которую потерял, казалось, навсегда, вместе с семьей и домом. И он не хочет отдавать эту Родину немцам. Слов «культура» или «наследие» в его лексиконе не встретишь, но он понимает, что за эту Родину он готов воевать.

«КАСКАДЕРЫ, ИЗОБРАЖАВШИЕ ФАШИСТОВ, МЕНЯ БОЯЛИСЬ»

- При этом у вашего героя начинается роман с Марией Шиллер, немкой, которую оккупанты назначают новой хранительницей Михайловского…

- Это сложные отношения, конечно. Вообще для меня немецкая форма - как красная тряпка для быка. Это что-то врожденное. Лет 15 назад я снимался в фильме «В июне 41-го», одним из продюсеров которого как раз был Игорь Угольников, там мой герой дрался с фашистами, и я был очень жестким в этих драках - каскадеры меня просто боялись. И фрау Шиллер в «Учености плодах» носит эту форму… Разглядеть в ней человека, а, главное, женщину, у героя получается не сразу, но все-таки получается. Может быть, это связано, опять же, с ее отношением к нашей культуре и к Пушкину, которого она боготворит. Она не принадлежит к тем фашистам, которые прибыли сюда убивать. Она выступает за просвещение, она преподносит и местному населению, и немцам великое слово, на русском читает стихи Александра Сергеевича. И немецкое начальство очень недовольно ее поведением: оно-то не собиралось никого просвещать, оно относилось к славянам как к будущим рабам. Хотя конфликт моего героя с фрау Шиллер по поводу того, что такое «просвещенная нация», вышел довольно жестким. Она считает просвещенными немцев, закрывая глаза на способность фашистов убивать людей в оврагах десятками… Она во многом наивна, по-немецки закрыта с ее педантичностью, и мой герой ее по-настоящему потрясает: она ведь думает, что русские - темные, и изумляется, открыв в нем уникальные способности.

- Расскажите про актрису Настасью Кербенген, которая играет в этом фильме. Она же очень интересная, а мы про нее ничего не знаем.

- Она замечательная. Я тоже впервые встретился с ней на съемках. Она блестяще говорит по-немецки, потому что у нее немецкие корни. Но она все равно русская и по духу своему и по манере актерской игры. Пробовалось много актрис, немецких в том числе, но Настасья победила - благодаря сильным эмоциям и сопереживанию в кадре, знанию русской психологической школы игры, русского психологического театра. Ни одна из немецких актрис, которые пробовались, не могли в кадре делать то, что делала она… Да и вообще я не встречал в своей жизни иностранца, без русских корней, который был бы всерьез влюблен в поэзию Пушкина. Его очень сложно переводить на иностранные языки. Он слишком русский. У него совершенно фантастический язык, который невероятно звучит в произношении - он ведь во многом наш современный язык и изобрел. В переводе все это, к сожалению, обычно уходит.

Кадр из фильма «Учености плоды»

- А как современную молодежь научить любить Пушкина? С одной стороны, молодым рассказывают о Пушкине в школе. С другой - им кажется, что их Пушкиным перекармливают.

- Это слишком глобальный вопрос… Но если говорить, например, о театре, можно делать хорошие постановки - даже не о Пушкине, а по мотивам его произведений. Если будут великолепный «Онегин», великолепная «Пиковая дама», великолепные «Капитанская дочка» или «Повести Белкина», в этом как раз выход из создавшейся ситуации: молодежь сможет Пушкиным заинтересоваться. Очень важно убрать школьное, «хрестоматийное» отношение к нему. Допустим, я уже 19 лет играю на сцене Пушкина - сначала был отцовский спектакль в театре имени Ермоловой, потом я сделал свою версию в Московском Губернском театре. И я стараюсь передавать на сцене настоящие эмоции и чувства, чтобы таким образом оживить поэта, чтобы у зрителя родились к нему абсолютно искренние чувства, симпатия и сопереживание, а в конце – боль утраты. На этом спектакле как раз всегда очень много молодежи. И они видят, что Пушкин - живой, что он хулиган, видят, как он кутит со своим другом Пущиным, который приехал к нему меньше чем за год до восстания на Сенатской. Это Пушкин влюбленный, Пушкин страстный, Пушкин, унижаемый Третьим отделением и государем. И когда в финале мой герой произносит легендарную фразу: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», уходит на дуэль, и никто не может его остановить, когда уже предрешено, что он будет убит, люди плачут… Вот что я могу сделать, чтобы приблизить Пушкина к молодежи и к обычным людям: читать его и играть его, пока здоровье и возраст позволяют.

«КОГДА НИКИТА ПРЕСНЯКОВ ПОЕТ, ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ТЕАТРА СПЕЦИАЛЬНО ПРИХОДЯТ ЕГО СЛУШАТЬ»

- Кстати, у вас в Московском Губернском театре недавно была премьера: вышла «Безымянная звезда» по пьесе Михая Себастьяна, которую большинство зрителей в России знает благодаря фильму Михаила Козакова. Только у вас постановка называется «электродрамой».

- Это определение придумал режиссер Саша Созонов, у него драматический театр соединен с элементами мюзикла, с кордебалетом, вокальными партиями. Для меня как руководителя Московского Губернского театра это радостно, потому что у моих артистов есть возможность попробовать себя в новом качестве. Брать уроки вокала и петь. Для них это замечательный опыт, хотя и тяжелейший. Еще и Саша как режиссер работает довольно жестко… Тем не менее, мне кажется, все получилось.

- А почему вы пригласили на роль учителя Марина Мирою Никиту Преснякова?

- Потому что, во-первых, в этой роли все-таки требуется профессиональный вокал: партии, которые написал композитор Александр Карпов, довольно-таки сложные. Никита справляется с ними великолепно. Когда он поет, женское население нашего театра специально приходит слушать его арию. Он там такие верха берет… Просто браво, браво, браво. А во-вторых, он по фактуре своей похож на учителя Мирою - такой, знаете, худой, высокий, не совсем складный… Вообще я ревностно отношусь к нашей профессии, и к своим коллегам в том числе. Если уж мы выходим на сцену, мы должны быть мастерами. Но Никита замечательно продвинулся и в драматическом искусстве - он изумительно работает именно как актер, наравне с моими опытными артистами. Я волновался за него, но он меня убедил.

Кадр из фильма «Учености плоды»

- Получается, что профессиональное актерское образование для хорошего актера не обязательно?

- Как вам сказать? Я за то, чтобы был профессиональный результат. Я закончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Павловича Табакова, и считаю, что актерскому мастерству надо учиться. Но я уже не раз говорил, что, безусловно, бывают и самородки, которые, не имея актерского образования, выходят на сцену или на съемочную площадку, и выглядят органичнее, чем их партнеры, закончившие театральный вуз или ВГИК. Татьяна Друбич, например, Сергей Бодров-младший, или Оксана Акиньшина - никогда к ним вопросов по мастерству не возникало, хотя актерского диплома у них нет. Никита Пресняков, к слову, окончил Нью-Йоркскую академию киноискусства, и основы нашей профессии знает. Это не первая его работа в театре, у него есть несколько работ в кино. И он продолжает в этом совершенствоваться, работает над собой. Это такая же профессия, как и многие другие. И в ней важен результат.