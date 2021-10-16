Ковид бьет рекорды: включаем режим максимальной защиты

Динамика распространения инфекции вызывает тревогу не только у медиков, но и у властей. При этом вакцинация - самая эффективная защита от болезни - идет слишком медленными темпами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость от коронавируса в России ставит новые антирекорды. 15 октября стало известно, что заболели еще 32 196 человек и 999 пациентов скончались от ковида за сутки. Динамика распространения инфекции вызывает тревогу не только у медиков, но и у властей. При этом вакцинация - самая эффективная защита от болезни - идет слишком медленными темпами. Сейчас привито около трети населения, что слишком мало для того, чтобы пандемия начала тормозиться. Сайт kp.ru вместе с экспертами искал ответы на самые распространенные вопросы о коронавирусе и вакцинации. Может быть, прочитав эту публикацию вы пойдете и привьетесь, чтобы защититься от тяжелого течения ковида и смерти от его осложнений...

1. Как получить максимальную защиту от антикоронавирусной прививки?

Вакцинируйтесь вовремя! Минздрав рекомендует в нынешних условиях прививаться раз в полгода либо через полгода после перенесенного ковида. Это позволит вам держать иммунитет в напряжении, чтобы он мог максимально быстро отреагировать на попадание инфекции.

А кроме того, полезно следующее:

- По мнению врача антивозрастной медицины Юлии Юсиповой, иммунный ответ можно улучшить, используя в рационе прибиотики и пробиотики.

Подобные исследования проводились на 17-ти вакцинах. Антиковидных среди них тогда еще не было, но очевидно, что результаты эксперимента можно распространить и на этот тип вакцин. Усиления иммунитета замечено при добавлении пробиотиков в пищу в течение 7 недель, а пребиотиков – 16 недель. Употреблять их добровольцы начинали еще перед вакцинацией и продолжали после. Наибольшее количество пребиотиков содержится в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах. Традиционными кисломолочными продуктами с пробиотиками считаются кефир, ряженка, сыры, йогурт, мацони, рикотта. Начните включать эти продукты в пищу хотя бы за месяц до прививки.

- Существуют микроэлементы, тесно связанные с иммунным ответом. Это селен, цинк и витамин D. В исследовании вакцин против полиомиелита, например, пациенты с умеренным дефицитом селена, получавшие 100 мкг в день улучшили специфический иммунный ответ. Цинк очень важен для иммунитета, он поддерживает и естественные клетки-киллеры (NK - уничтожают «врагов», которые угрожают нашему здоровью, - прим. ред.) и созревание Т-клеток, которые важны для специфического ответа на инфекции. Наблюдения показали, что уровень витамина D положительно связан с благоприятными исходами Ковид-19 у госпитализированных пациентов. Принимайте витаминные комплексы, в составе которых есть эти микроэлементы.

- Дефицит белка может вызвать более слабый иммунный ответ, поэтому важно стимулировать выработку максимальной защиты, употребляя мясо, птицу, рыбу, молочные продукты и т.п. Кроме того, были проведены исследования, которые доказали, что регулярные физические тренировки и хорошее настроение приводили к более высокой выработке антител после вакцинации. Только избегайте экстремальных нагрузок в день вакцинациии и трое суток после.

2. Как понять, что у меня достаточно антител, чтобы не заболеть?

- Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, говорит иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Однако первая часть «пазла» учеными решена. Большинство тест-систем, которые измеряют специфический иммунитет к коронавирусу, теперь стандартизированы по международной шкале и дают результаты в BAU - от англ. «binding antibody units» - «единицы связывающих антител» - на миллилитр.

Вторая часть «пазла» состоит в том, что, скорее всего, нет универсального защитного уровня антител, который бы подходил всем людям. Для человека определенного возраста, пола и с определенной массой тела будет свой ответ, какое количество антител ему нужно для защиты. Еще один важный момент, тесты измеряют антитела общие, а не нейтрализующие (их измерять дороже).

В очень общем и упрощенном виде считается, что если уровень антител больше 150 BAU на миллилитр, то этого достаточно, чтобы рассчитывать на защиту. Однако скорее всего окажется, что для каких-то возрастных групп нужно иметь, как минимум, 500 BAU. Пока мы этого не знаем, объясняяет иммунолог.

А значит, никому, даже привитым, нельзя забывать о дополнительных мерах безопасности - ношении масок, соблюдении дистанции, мытье рук.

3. Если стало понятно, что коронавирус может часами висеть в виде мельчайших частиц в воздухе, то зачем носить маски - ведь поры в них гораздо больше частиц вируса?

- Мое мнение, основанное на той научной литературе, которую изучил, - все же большее значение имеет воздушно-капельный путь распространения, через чихание и кашель, дыхание, чем воздушно-пылевой путь (распространение с частичками пыли в воздухе, - прим. Ред.). И именно воздушно-капельный путь передачи и прерывается очень эффективно при помощи маски. Особенно эффективно, когда маску носит зараженный человек. Еще лучше, когда маска есть и на зараженном человеке, и на здоровом. А если к этому еще добавить и вакцинацию, и дистанцирование, то мы в несколько раз снижаем шансы заразиться, - говорит иммунолог Николай Крючков.

4. Почему после ревакцинации у некоторых такая же яркая реакция на прививку (температура, боль, слабость), как и после первой вакцинации? Ведь, по идее, иммунная система уже знакома и с препаратом, и с вирусом...

- Если говорить о температурной реакции на прививку, то она запускается системой неспецифического врожденного иммунитета, - говорит иммунолог Николай Крючков. – У этой системы нет иммунологической памяти. Температурную реакцию предсказать сложно, она зависит от комплекса индивидуальных особенностей организма. Если вы в принципе склонны реагировать жаром на инфекцию, то, что называется, ждите. Главное, чтобы это была не слишком высокая температура и не продолжалась больше двух дней после прививки. И повышение температуры после вакцинации, скорее всего, начинается к вечеру того же дня, в который вы были привиты.

Если температура начинает повышаться через три дня после прививки, то прививка тут, скорее всего, не при чем. Возможно, вы чем-то заразились.

5. А что с детьми?

- Пока у нас нет одобренной готовой вакцины для несовершеннолетних, - говорит врач-педиатр, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков. – При этом сейчас дети подхватывают коронавирус в основном друг от друга и потом заражают своих родных и близких. И мое мнение, при таких условиях нужно вакцинироваться не детям, а взрослым. Дети имеют более пластичный иммунитет и все же в основной массе переносят ковид легче. К тому же, предполагаю, большая часть из них уже контактировала с этой инфекцией.

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