Сделал прививку, а потом простудился: Как понять, что это не коронавирус

Ревакцинация через 6 месяцев необходима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество заражений коронавирусом в России растет, и специалисты напоминают: прививка - главный и самый надежный способ избежать опасных последствий ковида. Продолжаем отвечать на вопросы читателей kp.ru о вакцинации от COVID-19. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Я сделала две прививки от коронавируса весной. Сейчас переболела, надеюсь, что это была обычная простуда. Чтобы исключить ковид, хочу сдать анализ крови на антитела. Помешает ли сделанная прививка достоверности анализа?

С уважением, Галина.

- Если вы вакцинировались весной, то сейчас, по прошествии полугода, уровень антител уже приближается к тем значениям, которые не дают защитного эффекта.

Чтобы отличить иммунный ответ на вакцину от реакции на коронавирусную инфекцию (если она у вас действительно была), нужно сделать соответствующий анализ на антитела. А именно - сдать тест на определение иммуноглобулинов (антител) класса IgG к N-белку коронавируса. Дело в том, что «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» обеспечивают выработку антител к другому фрагменту коронавируса, S-белку. После этих двух прививок антител к N-белку появиться не может. Поэтому их наличие в анализе будет сигналить, что вы перенесли COVID-19.

Если вы прививались вакциной «КовиВак», то после нее возможна выработка антител к N-белку. В этой ситуации определить, была ли встреча с инфекцией или это результат вакцинации, сложно. Самый надежный вариант на сегодня - сделать ПЦР-тест или тест на антиген коронавируса (для обоих берется мазок из носа и горла. - Ред.), если у вас появляются симптомы острого респираторного заболевания: насморк, кашель, подъем температуры. Лучше всего вызвать врача из поликлиники на дом. В таком случае удастся наиболее достоверно установить, заражены ли вы ковидом.

И поди пойми, чем заболел... Фото: Shutterstock

Мне 67 лет. В январе этого года переболел ковидом. Около 10 лет болен миастенией (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание. - Ред.), средняя степень. На постоянной основе принимаю гормональный противовоспалительный препарат. Можно ли мне вакцинироваться?

Заранее спасибо.

Валерий.

- Вам обязательно нужна консультация лечащего врача-ревматолога. Только он может принять решение о необходимости и возможности вакцинации. При этом учитываются история болезни, режим приема препаратов. Может быть скорректирована схема лечения на период прохождения вакцинации (гормональные противовоспалительные препараты способны снижать иммунный ответ на прививку, поэтому в некоторых случаях временно снижаются дозы, если это не навредит пациенту).

В целом если человек переболел ковидом в январе, то через 6 месяцев ему рекомендуется вакцинация. Серьезные хронические заболевания, включая аутоиммунные, в стадии ремиссии, стабилизации состояния не являются противопоказанием для прививки против COVID-19. Более того, таким пациентам вакцинация особенно необходима, поскольку коронавирусная инфекция несет для них повышенный риск опасных осложнений.

У меня прошло полгода после вакцинации, сдала на антитела, они стали выше, чем полгода назад после прививки. Нужна ли мне ревакцинация?

Надежда.

- Ревакцинация через 6 месяцев необходима. Исследования показывают, что даже высокий на первый взгляд уровень антител по истечении полугода нередко перестает обеспечивать защиту. В связи с этим сегодня рекомендуется ориентироваться прежде всего на сроки, а не на результат анализов.

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