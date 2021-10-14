Ковид в России побил антирекорд: за сутки заразились 31 299 человек

Михаил Мурашко подчеркнул, что причиной такого прироста остается низкий темп вакцинации в стране. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В России поставлен очередной антирекорд по заболеваемости ковидом. По данным оперативного штаба, 14 октября выявлено 31 299 новых случаев. Цифры по смертности за сутки тоже максимальные с начала пандемии - умерли 986 пациентов. На фоне небывалого за всю двухлетнюю историю пандемии пика заболеваемости министр здравоохранения выступил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко подчеркнул, что причиной такого прироста остается низкий темп вакцинации в стране. Накануне сообщалось, что привились от коронавируса всего лишь 51 миллион человек, что слишком мало для создания коллективного иммунитета.

Кроме того, рост заболеваемости может продолжиться, если параллельно с наращиванием вакцинации не будут приняты меры по ограничению контактов.

По данным министерства, более 1 миллиона 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся сейчас на лечении и «это высочайшая нагрузка» на систему здравоохранения, на больницы и поликлиники, отметил министр. Из-за сложившейся ситуации он призвал вернуться на работу медицинских работников пенсионного возраста, ушедших на покой из-за соображений безопасности. По мнению Михаила Мурашко, опасность для пожилых сотрудников миновала, поскольку сейчас есть надежная и эффективная вакцина.