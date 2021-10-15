Итоги работы третьего Евразийского женского форум

Президент России Владимир Путин. Фото: Фонд Росконгресс

Форум состоялся в очном формате с использованием современных цифровых технологий, что позволило большому количеству участников присоединиться к мероприятиям дистанционно. В Форуме приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, высокопоставленные официальные лица и представители правительств разных стран, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, представители международных организаций и объединений, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества.

Организаторами Форума являются Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

Фото: Фонд Росконгресс

Тема ЕЖФ-2021 – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Ключевым событием деловой программы Третьего Евразийского женского форума стало пленарное заседание, которое состоялось 14 октября. Гостей форума приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Евразийский женский форум как площадка для международного диалога новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем приближает достижение всех целей, о которых вы говорите на этом форуме. Как тех, к которым нужно стремиться и которых нужно добиваться. А ваш личный пример — личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира, — сказал Владимир Путин.

Председатель Совета Федерации РФ, председатель Организационного комитета Третьего Евразийского женского форума Валентина Матвиенко подчеркнула: «Сегодня российское государство продолжает защищать интересы женщин, реализуется стратегия действий в интересах женщин, программа «Десятилетие детства». Мы готовы на площадке нашего Форума делиться своим опытом. Именно такое многоформатное и многоплановое сотрудничество женщин мира способно приблизить нас к достижению амбициозных, масштабных целей».

Третий Евразийский женский форум собрал более 2,5 тыс. участников (гибридный формат). Среди них: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Порядка 3 млн человек подключались к мероприятиям форума в режиме реального времени через Интернет.

Фото: Фонд Росконгресс

- В дни Форума, который, несомненно, оставит яркий след среди событий 2021 года, Санкт-Петербург стал настоящей столицей женского сообщества. Сюда съехались женщины-лидеры, представительницы всех регионов России и более 100 стран мира, ведущих международных организаций. Насыщенная повестка, конструктивная атмосфера стали источником новых идей и новых совместных проектов. Форум даст мощный импульс для их реализации, а также для взаимодействия парламентов, международных организаций, глобальных корпораций, профессиональных сообществ как в развитии женской повестки, так и в продвижении прогрессивных идей во имя благополучия и мира на нашей планете, — отметила Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель Председателя Организационного комитета форума и председатель Совета Евразийского женского форума.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы Форума состоялись пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

Темами стратегических сессий стали:

Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия;

Миссия женщин: вместе за здоровое настоящее и будущее;

Социальные изменения 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития;

Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин;

Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее.

Всего в деловой программе 90 мероприятий. Также в рамках работы площадки были организованы: фестиваль красоты, кабинет медицины будущего, медиастудия, модные показы коллекций российских дизайнеров, 4 фотовыставки.

- Сегодня роль женщин в решении многих вопросов мировой повестки не просто весома, а является одной из ключевых. Они руководят предприятиями, занимают высокие должностные посты, ведут активную общественную деятельность, возглавляют корпорации, министерства и государства. Их предприимчивость во всех сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала. Евразийский женский форум проходит третий раз в России и по сути является драйвером развития глобальной женской повестки. Насыщенная программа и представительный состав участников послужили залогом ярких, живых дискуссий, открытому обмену мнениями и опытом. Это позволит задать импульс для будущих проектов и инициатив, – отметил Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации.