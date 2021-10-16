Как Уильям Шатнер проложил «Звездный путь» в космос в 90 лет

Уильям Шатнер в роли капитана Джеймса Тиберия Кирка из сериале "Звездный путь" Фото: EAST NEWS

Сенсация второго пилотируемого полета корабля New Shepard компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса: пассажиром его был знаменитый «капитан Джеймс Тиберий Кирк из сериала "Звездный путь"» - то есть Уильям Шатнер. Причем, астронавту-любителю исполнилось ровно 90 лет.

Что означает полет Шатнера? Что космос становится ближе и даже древние дедушки получают возможность взглянуть на голубую планету с высоты больше 100 километров? Ох, я бы не спешил с выводами.

Давайте разбираться.

Полет New Shepard – это все-таки не полноценный полет в космос. Это такой подскок практически на месте. Корабль взлетает на высоту больше 100 км (100 км – так называемая линия Кармана, с которой - очень условно – начинается космос). Весь полет экипажа, в составе которого был и «капитан Кирк», занял чуть больше десяти минут, из которых три минуты были в невесомости. Не сравнить с путешествием Юлии Пересильд и Клима Шипенко, продолжительностью 12 дней и главной неприятностью в котором стала жизнь в невесомости и последовавшее из-за этого изменение кровотока в организме и расстройство вестибулярного аппарата.

Однако, и полет на New Shepard – это не прогулка вечером по Центральному парку. Пассажирам корабля Джеффа Безоса за те самые десять минут приходится выдерживать перегрузку в 3G во время старта и 5,5 G при приземлении. То есть на тело человека давит в эти минуты груз, больше чем в пять раз превышающий вес этого самого тела. Дышать в такие моменты непросто и сердце с трудом справляется с нагрузкой. Для сравнения: при штатном спуске в нашем корабле «Союз» перегрузка не превышает 4G.

Тем не менее, требования к здоровью пассажиров New Shepard значительно менее жесткие, чем к космонавтам, отправляющимся к МКС. Участник полета, организованного компанией Blue Origin всего-навсего должен:

- Быть старше 18 лет.

- Быть ростом от 150 до 185 сантиметров и весом от 50 до 101 кг,

- Быть в хорошей физической форме, чтобы подняться на семь лестничных пролетов за полторы минуты,

- Уметь пристегивать и отстегивать ремни безопасности менее чем за 15 секунд,

- Не страдать клаустрофобией, чтобы провести до полутора часов в капсуле с закрытым люком.

Так-так-так. А как же такие довольно щадящие, но все-таки не самые простые требования выполнил 90-летний старец? А вот так! Дело в том, что Шатнер совсем не выглядит стариком. На вид ему можно от силы дать лет семьдесят. Мало того, знающие его люди говорят, что сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в 80 лет. Он похудел и даже устроился на новую работу: Уильям с лета ведущий американской редакции российского канала RT. Ведет программу о науке и космосе.

Шатнер совсем не выглядит стариком. На вид ему можно от силы дать лет семьдесят. Фото: REUTERS

В Сети много версий такого чудодейственного превращения актера в астронавта. Сам Уильям выделяет несколько причин своей бодрости и активности:

- Хорошая наследственность.

- Позитивное отношение к жизни. Если не было актерской работы – Шатнер писал сценарии, пел песни (даже записал несколько альбомов).

- Самоирония. Никогда не относился к себе как к звезде-недотроге и предпочитал работу безделью.

- Любознательность. В 2006 году в возрасте 75 лет он открыл собственный канал на YouTube.

- Любовь. Шатнер был четыре раза женат. Он и сейчас состоит в браке.

- Внимание к собственному телу. В юности и в зрелом возрасте Уильям серьезно занимался спортом, чтобы был в форме и в кино с удовольствием демонстрировал накаченный торс. Он и сейчас занимается верховой ездой и участвует в показательных выступлениях знаменитостей.

Значит ли этого, что Уильям счастливо избежал болезней и здоров, как огурец? Конечно, нет. Он страдает от шума в ушах, который мог быть последствием взрыва пиротехники на съемках "Звездного пути". Даже является членом Американской ассоциации звона в ушах. И носит специальное электронное устройства, генерирующее волны, помогающие «отодвинуть шум в ушах на задний план.

В 2006 году он перенес операцию на почках и даже нашел применение извлеченному из органа камня. Уильям продал его на аукционе за 25 000 долларов, а деньги потратил на благотворительность.

Шатнер не скрывает, что несколько лет назад у него обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. И вот тут ему повезло – усиленный прием гормонов остановил болезнь.

Сейчас пожилого актера мучает артрит – у него часто болят и опухают суставы.

Тем не менее, подчеркну, Шатнер смог – пусть и совсем ненадолго – слетать в космос. Он продолжает активно работать и наслаждается популярностью, как и пятьдесят лет назад.

Экипаж второго пилотируемого полета корабля New Shepard компании Blue Origin. Фото: REUTERS

Космос открыт для всех?

Значит ли это, что теперь требования к тем, кто отправляется на орбиту, стали не такими жесткими, какими были в первые годы пилотируемых полетов? Это абсолютно точно! Поначалу ведь не знали, что ждет космонавтов и астронавтов в космосе. Поэтому набирали абсолютно здоровых людей. Мало того – еще и тех, кто сможет выдержать непростые физические и психологические нагрузки. Поэтому-то в первый отряд космонавтов попали в основном молодые летчики.

Рекорд Германа Титова, отправившегося в космос в 25 лет, до сих пор не побит. Самый молодой космонавт, который побывал на Международной космической станции – наш Иван Вагнер. На момент старта ему исполнилось 36 лет.

Самый молодой космонавт, который побывал на Международной космической станции – Иван Вагнер. На момент старта ему было 36 лет. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сейчас медики понимают, с какими болезнями можно лететь, а какие точно перекроют дорогу к звездам. Я знаю одного космонавта, который полетел, имея в анамнезе гипертонию. Заболевание пролечили и он, запасшись таблетками, отправился на орбиту.

Кроме того, очень важен и опыт. Бывают такие сложные экспедиции, во время которых требуется присутствие на борту профессионала высочайшего уровня, хорошо знающего все системы корабля и станции и способного мгновенно принимать правильные решения. Геннадий Падалка в свой пятый полет отправился в 57 лет. И мог бы, наверное, полететь и шестой раз, если бы не ушел из отряда. Федор Юрчихин в пятый полет полетел в 58 лет. Американка Шеннон Лусид отработала на «Мире» 188 дней в возрасте 53 лет. Ее даже в нашем Центре управления полетами называли «бабушкой на орбите».

Про туристов и говорить нечего. Первый участник полета Денис Тито побывал на МКС в 61 год. А Чарльз Симони – один из создателей текстового редактора Word – слетал дважды несмотря на тремор рук. Слетал бы и в третий раз, если бы ему не запретила жена – шведская фотомодель Лиза Персдоттер.

Герман Титов и Юрий Гагарин на приеме в Кремле в честь полета Германа Титова, август 1961 года. Фото: ТАСС

Мог ли Гагарин слетать, как Шатнер?

Юрию Гагарину сейчас исполнилось бы 87 лет – он моложе Шатнера. И вполне мог бы еще раз слетать в космос. Впрочем, если бы он не разбился в авиакатастрофе в 1968 году вместе с Владимиром Серегиным, он наверняка еще раз побывал на орбите гораздо раньше. Он готовился к новому полету, был дублером погибшего в «Союзе-1» Владимира Комарова. Но Гагарин погиб. А шанс отработать в космосе второй раз потерял и Герман Титов – руководство страны решило сберечь хотя бы второго космонавта планеты.

А вот Джон Гленн — первый американский астронавт, совершивший орбитальный космический полёт (до него два астронавта выполнили суборбитальные полеты), полетел второй раз на шаттле «Дискавери» в 77 лет. И стал самым пожилым профессиональным астронавтов, работавшим в космосе.