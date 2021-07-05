Самый богатый человек в мире ушел из бизнеса ради полёта в космос

Джефф Безос покинул пост генерального директора Amazon. Фото: REUTERS

Рулить бизнесом одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров теперь будет другой человек. А сам Безос, чье состояние составляет почти 200 миллиардов долларов, решил сосредоточиться на подготовке к полёту в космос. Он состоится через две недели.

- С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом, - написал миллиардер на своей странице в Instagram.

Джефф и Марк Безосы отправятся на орбиту на корабле New Shepard, который был создан другой компанией бизнесмена - Blue Origin.

Марк Безос. Фото: YouTube

Биография мультимиллиардера примечательна. Фамилия «Безос» ему досталась от отчима кубинского происхождения. Он женился на его матери и усыновил мальчика, когда ему было четыре года. Бизнесмен с детства был круглым отличником, увлекался точными науками. А на выпускном в школе рассказал о своей мечте – колонизировать космос. Но начал с другого.

Испытания космического корабля New Shepard компании Blue Origin. Фото: EAST NEWS

Сначала закончил Принстон сразу по двум специальностям: инженера-электрика и специалиста по вычислительной технике. Потом работал финансистом и только в 1994 году создал один из первых онлайн-магазинов. Поначалу Безос специализировался на продаже книг, но потом расширил сферу деятельности. Его магазин стал продавать все. И это, как оказалось, было правильным решением. Теперь созданная им компания стоит полтора триллиона долларов. За 20 с небольшим лет первые инвесторы увеличили свое состояние в 2000 раз.

Сам Безос в последние годы постепенно продавал акции Amazon для финансирования проекта Blue Origin. В него он вкладывает примерно по миллиарду долларов в год. И через несколько дней исполнит свою мечту.

Кстати, Безос конкурирует в этой сфере с другими бизнесменами-мечтателями - Илоном Маском и Ричардом Брэнсоном. Последний планирует опередить основателя Amazon, но окончательная дата его полета постоянно сдвигается.

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