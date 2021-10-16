500 тысяч рублей за ролик в Тик Токе: сколько зарабатывает Даня Милохин и главные блогеры страны

Короли Тик Тока — Даня Милохин, Аня Покров и Ольга Бузова. Ольга сняла друзей блогеров в своем клипе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь даже звезды, которым давно за тридцать, регистрируются в Тик Тике в надежде на новую аудиторию и рекламу. Продвижение с помощью тиктокеров освоили крупные и не только международные и российские компании.

Кроме гонораров от рекламодателей, доход блогерам в этой соцсети приносит продвижение музыкальных треков и другие активности. Сейчас в месяц в Тик Токе 36,6 миллионов активных пользователей. Народ завидует заработкам звездных тиктокеров – поэтому число пользователей в этой соцсети растет. Мы узнали сколько зарабатывают блогеры в этой соцсети.

Изначально Тик Ток запускали как видеосервис с короткими роликами по 15 – 30 секунд. Теперь разработчики соцсети переманивают аудиторию из инстаграма, поэтому формат видео удлиняют. Алгоритмы Тик Тока выборочно показывают видеоролики большой аудитории, поэтому даже новичок, когда снимает талантливо и регулярно может набрать сотни тысяч просмотров. А у медийных тиктокеров их – миллионы. Самые популярные в Тик Ток те блогеры, кто вышел из рамок этой соцсети – снимается в проектах на ТВ и YouTube, поет, записывает музыкальные дуэты и коллаборации с артистами. У медийных тиктокеров самые дорогие рекламные контракты. Петь стало модно, когда приложение начало платить блогерам за использование их музыки – часто подписчики записывают ролики и танцуют под модные ритмы.

Главные звезды Тик Тока:

22-летняя Дина Саева – количество подписчиков 24 миллиона

19-летняя Валя Карнавал – 20,5 миллионов

19-летний Даня Милохин – 15,2 миллионов

Юлия Гаврилина – 14,4 миллионов

21-летняя Аня Покров – 14,1 миллионов

Аня Покров в этом году выпустила дуэтную песню с Ольгой Бузовой. Кстати, из звезд шоу-бизнеса в Тик Токе самая популярная как раз Ольга Бузова – у нее 7,8 миллионов подписчиков в этой соцсети.

Месяц на месяц у блогера не приходится – бывает два рекламных контракта, а перед новым годом может быть и 22. Сумма контрактов тоже разная – зависит от частоты размещений, лояльности к бренду и других факторов. Средний заработок в месяц у топового блогера в Тик Токе может варьироваться: от 5 до 10 млн. рублей. У этих суперзвезд размещение может стоить и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей. Эти цифры могут быть и в два раза больше – все зависит от брендов.

Комментарий эксперта

Владимир Крюков, маркетолог (агентство InkTeam.moscow):

- Сколько стоит реклама в Тик Токе?

- Разброс огромный. Если у блогера до 400 тысяч подписчиков, то стоимость поста может быть – от 3 до 15 тысяч рублей. Более интересны рекламодателем блогеры, у которых от 1 до 4 миллионов подписчиков. Цена рекламы - от 30 до 90 рублей. Блогеры с количеством подписчиков от 4 до 8 миллионов продают рекламу и по 90 тысяч, и по 300 тысяч рублей.

Маркетолог Владимир Крюков.

У блогеров, имеющих медийный вес (участвуют в шоу на ТВ, успешно поют и т.п.) - стоимость может начинаться от 500 тысяч рублей. Это – чистая стоимость поста у блогера без учета комиссии агентств.

- Что может повысить реальную стоимость поста у блогера?

- Вид рекламируемого продукта: если это будет простой FMCG (товары повседневного спроса, например, любые продукты питания – прим. Авт.), то стоимость стандартная. Если это будет фарма или госреклама, то стоимость имеет мультипликатор. Также может повлияет желание клиента, чтобы блогер в течение фиксированного периода не работал с продуктами этого типа и другие факторы.

- Что можно купить у тиктокера кроме рекламы?

- Амбассадорство, рекламу музыкального произведения, прямые эфиры, ссылку в аккаунте, присутствие бренда в ролике.

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