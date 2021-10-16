«Все привились, а Лариса отказалась»: Муж тяжело заболевшей Гузеевой рассказал, почему она заразилась коронавирусом

Лариса Гузеева уже три недели лежит в "Коммунарке". Фото: Инстаграм.

Уже три недели Лериса Гузеева лежит в «Коммунарке»: звезда программы «Давай поженимся!» была госпитализирована с тяжелой формой COVID-19. У 62-летней актрисы на 60 процентов поражено инфекцией правое легкое, и на 50 процентов - левое. Супруг звезды Игорь Бухаров рассказал, что Лариса категорически отказывалась делать прививку. По его мнению, именно поэтому она и заразилась коронавинусом.

Муж артистки – известный ресторатор, уже много лет он возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров России. Накануне Игорь Бухаров прилетел в Оренбург, где встретился с местными предпринимателями - владельцами кафе и ресторанов Оренургской области. Участники встречи обсудили текущую ситуацию в ресторанном бизнесе, в том числе ковидные ограничения и обязательную вакцинацию персонала. Игорь Бухаров посоветовал всем обязательно вакцинироваться. И в качестве примера привел ситуацию в собственной семье.

- У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали - ты тоже привейся. Она отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… - цитирует Игоря Бухарова оренбургский портал 56orb.ru.

Гузеева уже 20 лет счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Фото: кадр видео.

Гузеева обратилась за помощью медиков в конце сентября сразу после того, как вернулась из Крыма. Телеведущая провела выходные на спа-курорте в частной клинике. Прилетев в Москву, Гузеева почувствовала себя плохо. У нее была температура 37,5 и кашель. Лариса сделала домашний экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого Гузеева обратилась за медицинской помощью, и ее отвезли в «Коммунарку». Ее состояние ухудшалось с каждым днем. Врачи выхаживают тяжелобольную артистку новейшими лекарствами. Им удалось нормализовать температуру, но Гузееву по-прежнему мучает одышка.

Минувшим вечером в Инстаграме Лариса вышла на связь с поклонниками и попросила их соблюдать осторожность.

- Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю - вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко! - написала она на своей странице.

Ранее в сторис артистка напомнила подписчикам о необходимости соблюдать меры безопасности.

- Берегите себя. Не целуйтесь, не обнимайтесь со всеми по сто раз подряд. Носите маски, потому что эта гадость - она везде передается, - рассказала Лариса.

Гузеева уже 20 лет счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Они поженились в 1999 году. А в 2000 году у них родилась дочь Ольга. У Ларисы также есть сын Георгий Толордава от брака с грузинским филологом Кахой Толордавой.