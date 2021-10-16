Жизнь без идиота и курицы

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Эль Гуна - шикарный курорт на Красном море, простирающийся на противоположном берегу от любимого российскими туристами Шарм Эль Шейха. Финансирует фестиваль египетский миллиардер Нагиб Саварис при участии нескольких египетских знаменитостей и брата Савариса, Самиха - магната в секторе недвижимости, которому, собственно, и принадлежит город Эль Гуна, которому всего-навсего 32 года.

Призовой фонд - неслабые 220 тысяч долларов, они уйдут конкурсантам, которые соревнуются в трех категориях - игровое, документальное и короткометражное кино. Арабские фильмы соревнуются с европейскими и американскими на равных условиях, но для них предусмотрены специальные призы. Два года назад ровно половину этой суммы распределяло жюри конкурса игрового кино, в котором заседал и ваш кинообозреватель.

Роскошь, в которой утопает Гуна, удачно контрастирует с крайней степенью бедности и беспросветности, которые рисуют фильмы, посвященные жизни арабского региона. Кто доберется до самого дна, тот получит самый солидный денежный приз. В этом смысле наибольшие шансы у уже выигравших каннскую «Неделю критики» египетских «Перьев» (Feathers) Омара Эль Захайри.

«Перья» (Feathers) Омара Эль Захайри

Действие разворачиваются в самых грязных сортирах и кухнях Египта, в его самых беднейших и страшных местах, безусловно, обладающих большой кинематографической выразительностью (хотя, прямо скажем, что не на каждый желудок). По сюжету во время детского праздника бессмысленный и токсичный «глава семьи» превращен заезжим магом в курицу. Волшебник оказался недоучкой и не смог обратно расколдовать курицу в альфа-самца. Как результат, забитой и бессловесной его жене пришлось жить с курицей, за короткое время окончательно превратившей их и без того антисанитарное жилище в полный помета курятник, и впервые думать о том, как самостоятельно прокормить себя и детей. Лишь постепенно в ее седую немытую голову приходит спасительная мысль о том, что жизнь без идиота и без курицы имеет свои плюсы. Безжалостная по отношению к зрителям и персонажам сатирическая парабола на грани хоррора и за гранью отвращения, без сомнения, открывает миру сильного и умелого режиссера, наделенного в том числе талантом иносказания и умолчания.

Документальный фильм Флор Вассер «Больше, чем мы» (Bigger Than Us), ранее показанный в Каннах в специальной программе, посвященной изменениям климата, здесь тоже вошел в секцию, демонстрирующую рост общественного самосознания по отношению к проблемам окружающей среды.

Картина фиксирует путешествие 18-летней индонезийской девушки Мелати, благодаря деятельности которой на острове Бали запретили использование пластика. Мелати - из поколения, твердо осознающего, что их токсичные отцы и деды пальцем о палец не ударят ради того, чтобы им и их детям не пришлось захлебываться в нефти или свинце. В своем путешествии она встречается со сверстниками из разных стран и континентов (кому-то меньше, кому-то чуть больше 20 лет), кого не устраивает, что в результате фракинга вода из-под крана горит как нефть (как в американском штате Колорадо) или что 11-летних девочек можно легально насиловать с целью «посвящения в женщины» (как в африканской стране Малави).

Фильм Флор Вассер «Больше, чем мы»

Такие, как они, с 6 лет выпускают газету про жизнь фавел Рио и волонтерят, помогая мигрантам, перебирающимся в Европу через греческий остров Лесбос. Такие, как они, меняют законодательства и обращаются к миру с трибун парламентов и ООН. Они мотивированы, образованы, несмотря ни на что позитивно настроены и абсурдно красивы. Они собираются в крестовый поход спасать Землю от взрослых, потому что другого выхода у них просто нет.