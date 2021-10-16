Дина Гарипова вернулась в шоу «Голос». К ней повернулись все, кроме Градского

Дина Гарипова вернулась в шоу «Голос». Фото: Максим Ли

В юбилейном сезоне шоу «Голос» идут слепые прослушивания — самый веселый и беззаботный этап конкурса, когда наставники только набирают команды, и ничего не предвещает слез расставания.

Второй выпуск проекта начался с сюрприза. С песней «А напоследок я скажу» на сцену вышла Дина Гарипова — победительница первого сезона шоу в составе команды Градского и участница «Евровидения-2013». За 9 лет, что прошло с момента старта «Голоса», вокал Дины вовсе не изменился, однако в этот раз Александр Борисович не повернулся к своей подопечной (она, кстати, солирует в Градский-холл). В отличие от Пелагеи, Леонида Агутина и Димы Билана.

Смотреть видеосюжет Дина Гарипова. «А напоследок я скажу». Голос 10. Фрагмент выпуска от 15.10.2021

- В тот раз я один повернулся, а эти все нет, - вспомнил Градский. И слегка пожурил вокалистку. - Я ей завтра устрою в театре. Пусть только придет.

Смотреть видеосюжет Тамара Кутидзе. «Тбилисо» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 10

Потрясающей красоты Тамара Кутитзе могла бы даже и не петь. Можно было выйти в роскошном красном платье на сцену, как на подиум, пройтись да и вернуться домой. Публика и так была бы ошеломлена. Но девушка спела композицию «Тбилисо» на стихи Михаила Танича, с которой Нани Брегвадзе дебютировала на «Песне года — 1976».

- Ух, взять бы ее... - забывшись, проговорился ведущий, глядя в след фигуристой певице. И тут же осекся. - А, уже взяли!

А еще зрители узнали, что в США плохая кухня. На радостях после удачно оформленного в команду трансфера Леонид Агутин вспомнил особенности работы желудочно-кишечного тракта.

- Вот во время гастролей в Америке всегда ужасно кормят, всегда болит живот, - признался музыкант. - И поэтому в отеле сразу ставлю всех в известность: я Агутин Леонид, у меня живот болит. Потому что всегда страшно это есть.

Смотреть видеосюжет Анна Гинц. «Always Remember Us This Way». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021

Еще одна эффектная артистка — Анна Гинц с Камчатки — окончила Гнесинку, а потом поступила в институт в Австралии, где начала изучать эстрадный вокал. Оттуда и прилетела в Москву. Хотя Дмитрий Нагиев решил, что девушка просто танцевала гоу-гоу в клубе, после чего ее пригласили в «Голос». Может, наставники думали в том же направлении, потому что никто не повернулся. Вокалистка расстроилась, хоть и не плакала. Наверняка еще раз попробует прийти.

Смотреть видеосюжет Александр Волкодав. «Supergirl». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021

Еще одним ярким пятном стало выступление Волкодава. Да, Александр Сергеевич Волкодав - вокалист из Бишкека. Хотя так сразу и не скажешь. Он солирует в местной кавер-группе «К52». Даже выступал на разогреве у Сосо Павлиашвили и Доминика Джокера. С 2017 года парень томился в «золотом резерве» шоу, потом вмешалась пандемия, и вот его время пришло. Выложился и был вознагражден.

«Голос», Первый, пятница, 21.30