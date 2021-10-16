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Звезды16 октября 2021 0:33

Дина Гарипова вернулась в шоу «Голос». К ней повернулись все, кроме Градского

Десятый сезон вокального проекта продолжается
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
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Дина Гарипова вернулась в шоу «Голос». Фото: Максим Ли

Дина Гарипова вернулась в шоу «Голос». Фото: Максим Ли

В юбилейном сезоне шоу «Голос» идут слепые прослушивания — самый веселый и беззаботный этап конкурса, когда наставники только набирают команды, и ничего не предвещает слез расставания.

Второй выпуск проекта начался с сюрприза. С песней «А напоследок я скажу» на сцену вышла Дина Гарипова — победительница первого сезона шоу в составе команды Градского и участница «Евровидения-2013». За 9 лет, что прошло с момента старта «Голоса», вокал Дины вовсе не изменился, однако в этот раз Александр Борисович не повернулся к своей подопечной (она, кстати, солирует в Градский-холл). В отличие от Пелагеи, Леонида Агутина и Димы Билана.

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Дина Гарипова. «А напоследок я скажу». Голос 10. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Дина Гарипова. «А напоследок я скажу». Голос 10. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Дина исполняет романс «А напоследок я скажу». Песню написал Андрей Петров на стихи Беллы Ахмадулиной для фильма «Жестокий романс» 1984 года. В картине ее исполнила Валентина Пономарева. В шоу «Голос» песню пели Мария Ероян и сама Дина Гарипова.

- В тот раз я один повернулся, а эти все нет, - вспомнил Градский. И слегка пожурил вокалистку. - Я ей завтра устрою в театре. Пусть только придет.

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Тамара Кутидзе. «Тбилисо» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 10
Тамара Кутидзе. «Тбилисо» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 10
Музыку к песне написал Реваз Лагидзе, слова Петр Грузинский.

Потрясающей красоты Тамара Кутитзе могла бы даже и не петь. Можно было выйти в роскошном красном платье на сцену, как на подиум, пройтись да и вернуться домой. Публика и так была бы ошеломлена. Но девушка спела композицию «Тбилисо» на стихи Михаила Танича, с которой Нани Брегвадзе дебютировала на «Песне года — 1976».

- Ух, взять бы ее... - забывшись, проговорился ведущий, глядя в след фигуристой певице. И тут же осекся. - А, уже взяли!

А еще зрители узнали, что в США плохая кухня. На радостях после удачно оформленного в команду трансфера Леонид Агутин вспомнил особенности работы желудочно-кишечного тракта.

- Вот во время гастролей в Америке всегда ужасно кормят, всегда болит живот, - признался музыкант. - И поэтому в отеле сразу ставлю всех в известность: я Агутин Леонид, у меня живот болит. Потому что всегда страшно это есть.

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Анна Гинц. «Always Remember Us This Way». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Анна Гинц. «Always Remember Us This Way». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Анна исполняет песню Леди Гаги Always Remember Us This Way. Песня вошла в саундтрек к фильму «Звезда родилась» 2018 года. Композиция была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Песня года». Сингл получил платиновый статус в десяти странах.

Еще одна эффектная артистка — Анна Гинц с Камчатки — окончила Гнесинку, а потом поступила в институт в Австралии, где начала изучать эстрадный вокал. Оттуда и прилетела в Москву. Хотя Дмитрий Нагиев решил, что девушка просто танцевала гоу-гоу в клубе, после чего ее пригласили в «Голос». Может, наставники думали в том же направлении, потому что никто не повернулся. Вокалистка расстроилась, хоть и не плакала. Наверняка еще раз попробует прийти.

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Александр Волкодав. «Supergirl». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Александр Волкодав. «Supergirl». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 15.10.2021
Александр исполняет песню Supergirl группы Reamonn. Песня вышла синглом с дебютного альбома группы Tuesday 2000 года. Композиция получила золотой статус в Германии и была самой популярной песней года на местном радио. В 2015 году Анна Наклаб записала кавер-версию песни, которая стала успешнее оригинала в родной стране коллектива, Германии.

Еще одним ярким пятном стало выступление Волкодава. Да, Александр Сергеевич Волкодав - вокалист из Бишкека. Хотя так сразу и не скажешь. Он солирует в местной кавер-группе «К52». Даже выступал на разогреве у Сосо Павлиашвили и Доминика Джокера. С 2017 года парень томился в «золотом резерве» шоу, потом вмешалась пандемия, и вот его время пришло. Выложился и был вознагражден.

«Голос», Первый, пятница, 21.30

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