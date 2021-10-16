Американский конкурс красоты Miss Russian USA заменил ведущую Ксению Собчак на Анну Седокову

Ксения Собчак была приглашена в качестве ведущей конкурса красоты Miss Russian USA в Лос-Анджелесе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак была приглашена в качестве ведущей конкурса красоты Miss Russian USA в Лос-Анджелесе. Первую красавицу среди русскоязычных эмигранток должны были выбрать 15 октября. Однако буквально накануне конкурса Собчак, попавшую в скандальное ДТП, заменили на другую ведущую – певицу Анну Седокову. Об этом сообщается на странице конкурса в Инстаграме.

Если ранее в аккаунте публиковались афиши, на которых красуется Ксения Собчак, то в последний день перед конкурсом ее место на постерах заняла Седокова.

- Наша прекрасная ведущая Анна Седокова и ее невероятный соведущий Андрей Казак готовы зажигать завтра! Это шоу будет незабываемым. Увидимся завтра!» — говорится в официальном сообщении.

Ранее на странице конкурса в Инстаграме публиковались афиши, на которых красуется Ксения Собчак.

Очевидно, что причиной отказа Собчак от ведения конкурса стало ДТП со смертельным исходом. Несколько дней назад, 9 октября 2021 года, телеведущая попала в аварию в Сочи. Ксения направлялась в аэропорт после корпоративного мероприятия. Водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала звезда, выехал на встречную полосу и протаранил едущий навстречу Volkswagen. В результате удара Volkswagen отлетел в микроавтобус. Погибла находившаяся в машине пассажирка, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Ксения сразу после аварии пересела в другую машину, уехала в аэропорт и улетела в Москву. В соцсетях Собчак осуждают за бесчеловечность – она даже не поинтересовалась состоянием пассажиров пострадавшего автомобиля.

Сама Ксения получила в аварии ушибы и сотрясение мозга. Однако травмы не помешали ей появиться в эфире телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В последний день перед конкурсом место Собчак на постерах заняла Седокова.

- По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться, - сообщила Собчак.

В итоге Ксения не полетела в Америку. Скорее всего, ее заменили именно на Анну Седокову, потому что певица в этот момент находилась в США, Артистка прилетела в Штаты к своему мужу, баскетболисту Янису Тимме, который проходил там тренировочный курс. Весной этого года спортсмен покинул баскетбольный клуб «Химки» и отправился искать счастья в США. Некоторое время супруги жили в разлуке, но сейчас Анна уехала за океан к мужу. По ее словам, она не знает, где будет жить через неделю, так как Янис готовится подписать новый контракт, и пока неизвестно, какой клуб он выберет. По последним данным, Тимма собирается вскоре вернуться из США и продолжить карьеру в Европе. В число команд, готовых предложить Янису контракт, входят «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос», а также «Монако».