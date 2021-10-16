«Женатый любовник снял»: Кристина Асмус выложила голое фото

Кристина Асмус.

Кристина Асмус во всеуслышание объявила о своей любви: актриса призналась в Инстаграме, что уже познакомила нового избранника с семьей, друзьями и коллегами. Артистка больше не скрывает своего счастья. Да что там – вообще ничего не скрывает: в Инстагарме она поделилась снимком, на котором позирует обнаженной.

Фото запечатлело белокурую красавицу, лежащую нагишом на постели. Кадр сделан в гостиничном номере. Подушки и простыни смяты, словно после ночи бурной страсти. Кристина кокетливо высвободила из-под одеяла круглую обнаженную попку

- Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!», - иронично подписала снимок актриса.

Поклонники восхитились откровенностью и красотой звезды фильма «Текст»: «Очень смело», «Огонь», «Слишком жарко», - пишут они в комментариях.

Фото запечатлело белокурую красавицу, лежащую нагишом на постели. Фото: Инстаграм.

Фолловеры также высказали свои предположения по поводу автора снимка: «Женатый любовник фоткал?». Дело в том, что после откровенного заявления Кристины о своем возлюбленном поклонники принялись вычислять кандидатуру ее избранника.

- «Найди себе мужика!» - всё чаще «умные» люди пишут мне в Инстаграм, - сообщила Кристина на своей странице. - Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины - необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что её нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут своё личное.

Исследовав блог Асмус, подписчики пришли к мысли, что ее возлюбленным является телепродюсер Борис Кокин. Такой вывод они сделали, увидев ролик в Инстаграме Кристины, опубликованный еще летом. На этом видео актриса едет на байке вместе с мужчиной в серой толстовке и черной бейсболке. Во время поездки Кристина нежно прижимается к спине спутника.

Многим фолловерам показалось, что незнакомец из видеоролика очень напоминает продюсера сериала «След» и шоу «Кто хочет стать миллионером?» Бориса Кокина. В своем Инстаграме он публикует снимки на мотоцикле и в точно такой же толстовке. К слову, мужчина счастливо женат, у него подрастают двое детей. Подписчики сделали вывод, что он либо развелся, либо Кристина увела его от жены с детьми. Кстати, в свое время она точно так же поступила с семьей Гарика Харламова. Актриса и шоумен начали встречаться, еще когда резидент «Камеди клаб» был женат на другой женщине.

Асмус и Харламов прожили вместе 8 лет. О разводе они объявили в июне прошлого года. У супругов подрастает дочь Настя. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом «Текст».