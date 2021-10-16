В Албании найдены мертвыми четверо россиян

Отдых в сауне закончился трагедией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Албанская полиция подтвердила, что, прибыв по вызову, обнаружила тела четырех человек – двух мужчин и двух женщин в возрасте от 31 до 58 лет - в сауне отеля, расположенного в поселке Керрет.

Все погибшие идентифицированы как граждане Российской Федерации, прибывшие в Албанию в качестве туристов. Местное издания Dosja.al опубликовало список погибших:

Екатерина Буренкова, 31 год

Наталья Буренкова, 58 лет

Сергей Буренков, 60 лет

Никита Белоусов, 37 лет.

Албанские власти уже проинформировали о случившемся посольство РФ в Тиране.

Предварительно, причиной смерти россиян стало удушье. Ведется следствие. Правоохранители обещают сообщить дополнительные детали уже сегодня.

Албания в настоящий период является одним из популярных направлений отдыха россиян: открыто прямое воздушное сообщений между Москвой и Тираной, а условия въезда в эту страну при продолжающейся пандемии коронавируса остаются сравнительно мягкими: иностранцы должны предъявить на границе сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также можно предъявить результаты экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее 48 часов до въезда в страну, либо справку о перенесенном заболевании в течение последнего полугода.

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