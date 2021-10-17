«Приняв, они остаются верными на всю жизнь»: в Челябинске папы особенных дочерей сыграли в спектакле и поучаствовали в фотосессии

Когда говорят о семьях с особыми детьми, чаще всего упоминают о героических мамах. Но в каждой семье папа играет большую роль. Фото - Елена Барыкина

Каково быть папой особенного малыша? Для Сергея из Челябинска это «включить двойную ответственность». Он хорошо помнит тот день, когда родилась его Ксюша. Помнит, что врачи в роддоме предложили молодым родителям отказаться от дочки с Синдромом Дауна.

— Такое глупое предложение поступило. Мы его не приняли. Такое невозможно в принципе.

Своей историей Сергей, как и еще шесть пап, поделился со всеми – в спектакле, через фотосессию и в мини-фильме. В этом им помогла команда челябинской некоммерческой организации «Звездный дождь». Девять лет назад это была маленькая общественная организация, открытая силами родителей. Все они воспитывали детей с ментальными особенностями в развитии. И каждый хотел переломить ситуацию – помочь таким же семьям, изменить отношение общества. Им удалось стать крупнейшей в Челябинске НКО, занимающейся поддержкой семей с детьми с синдромом Дауна, аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Сергей с дочерью. Фото - Елена Барыкина

В «Звездном дожде» появились полноценные программы для особенных детей, включая тренировочную квартиру, проект «Отдых со смыслом» (дети учатся самостоятельности в загородном лагере без мам и пап). Есть даже собственная школа, после похождения которой ребята могут учиться в государственных и не испытывают больших сложностей с адаптацией там.

Общественники придумывают всё новые формы работы с подопечными. В 2020 году родилась идея поставить спектакль «Пиноккио. История одной девочки». В спектакле участвовали 61 актер, из них 45 детей с ментальными особенностями.

В «Звездном дожде» появились полноценные программы для особенных детей. Фото - Елена Барыкина

Тема постановки — роль отца в жизни ребёнка с особыми потребностями. Режиссер предложил подготовить к финальной сцене, когда папы танцуют с дочерями, фотографии — кадры с семейной фотосессии пустить в виде слайдов на большом экране. Так появился фотопроект «Самый лучший папа», который вошел в ТОП-20 финалистов конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность», а также победил в номинации «Портреты благотворительности» (в этой номинации лауреатов выбирала команда «Открытых НКО»).

— Когда говорят о семьях с особыми детьми, чаще всего упоминают о героических мамах. Но в каждой семье папа играет большую роль, а в семьях особенных детей она еще больше. Папам сложнее принять ребенка, у них нет заложенного природой инстинкта, но однажды приняв, они остаются верными и любящими на всю жизнь. Именно эту мысль мы и хотели донести через фотографии, — подчеркнула особую роль отцов директор АНО «Звездный дождь» Елена Жернова.

Фотографии проекта, сделанные Еленой Барыкиной, «донести» до общественности оказалось проще, чем спектакль. Из-за пандемии коронавируса премьеру постановки, назначенную на май 2020 года, отменили. А вот фото, появившиеся в соцсетях, стали набирать «лайки». Снимок фотопроекта «Самый лучший папа» победил в номинации «Выбор пользователей ВКонтакте», а общественники получат от популярной соцсети финансовую помощь на рекламное продвижение.

Фотопроект "Самый лучший папа" вошел в ТОП-20 финалистов конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Фото - Елена Барыкина

— Приз в виде рекламного бюджета на продвижение мы планируем использовать для того, чтобы рассказать как можно большему числу людей о том, какая помощь нам необходима, — рассказала руководитель АНО «Звездный дождь».

Но на сцену ребята все-таки вышли, правда, почти через полгода, когда сняли ограничения на массовые мероприятия. Премьера спектакля состоялась 5 декабря 202-го. А еще общественники сняли мини-фильм «Самый лучший папа», его можно увидеть на канале «Звездного дождя» в YouTube.

Впереди у команды общественной организации много новых проектов. Реализовать их можно будет благодаря большому дому «Звездного дождя» — его планируют открыть в сентябре 2022 года.

Папам сложнее принять ребенка, у них нет заложенного природой инстинкта, но однажды приняв, они остаются верными и любящими на всю жизнь. Фото - Елена Барыкина

— В прошлом году нам выделено помещение площадью 880 квадратных метров для расширения программ, которые мы реализуем. Имеющийся центр уже несколько лет работает на максимальной загрузке, желающих посещать наши занятия значительно больше, чем мы можем принять. Поэтому в данный момент мы ведем ремонт нового помещения, которое позволит расширить количество подопечных.

Чтобы строительные работы не прекращались зимой, нужно до первых холодов подключить отопление. Помочь общественникам решила администрация одного из коммерческих банков – бизнес-партнеры удвоят сумму, которую «Звездный дождь» соберет благодаря неравнодушным жителям.

— Важный этап в ремонте нашего нового центра на Горького — это подключение системы отопления. Поскольку мы хотим открыть центр к 1 сентября 2022 года, нам важно не пропустить зимний сезон, чтобы иметь возможность продолжать отделочные работы. Только в этом случае у нас будет возможность открыть двери нового центра в срок. На приобретение оборудования для подключения системы отопления в здании, нам необходима сумма в 500 000 рублей. С 11 октября по 11 ноября мы собираем средства, которые по окончании акции будут увеличены одним из банков в два раза.

Смотреть видеосюжет Быть папой особенной дочери ОТКРЫТЫЕ НКО

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.