Как сейчас выглядит бывший муж-миллионер Веры Брежневой

Певица родила двух дочерей от разных мужчин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева успешную карьеру певицы гармонично удается совмещать с ролью мамы. Артистка воспитывает двоих дочерей от разных мужчин. Старшую Соню она родила в 18 лет от политика Виталия Войченко. Младшая Сара родилась от мужа-миллионера Михаила Кипермана. На днях подросшая наследница бизнесмена показала фото с отцом.

Младшая дочь Веры Брежневой стала настоящей красавицей. 11-летняя Сара опубликовала ряд снимков своего отца - миллионера Михаила Кипермана. На одном из кадров бывший муж артистки позирует вместе с заметно повзрослевшей наследницей.

Михаил отпустил бороду. Что касается Сары, то шестиклассница пользуется косметикой и выглядит гораздо старше своих лет. Также стало известно, что она очень трогательно относится к родителю. "Я очень тебя люблю. С днем рождения, мой дорогой папа", - написала девочка.

Младшая дочь Веры Брежневой с отцом Михаилом Киперманом Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Киперман прожил с Брежневой шесть лет. Блондинка до сих пор не раскрывает причину их разрыва. В светской тусовке говорят, что всему виной стала чрезмерная ревность бизнесмена. Ему не нравились ни постоянные гастроли певицы, ни ее откровенные фотосессии. "Во время развода я набралась опыта. Выплакала ровно столько, сколько было отмерено. Но совершенно точно смогла остаться человеком. Справилась, хотя и не ожидала, что будет настолько тяжело. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Частично спасла работа, я немного отвлеклась", - делилась Брежнева.

Стоит отметить, что миллионер воспитывал как родную и старшую дочь артистки. Соня носит его фамилию. Со своим биологическим отцом она не общается. "Много раз спрашивала: «Неужели ты не хочешь повидаться и поговорить?». Но, видимо, они не смогли найти общий язык. Поэтому у дочери нет потребности в общении, а я не имею права настаивать", - поясняла Вера.

А ее мама Тамара Галушка так отзывалась о первом избраннике дочери: "Вера встречалась с парнем, потом в нем разочаровалась. Но ребенка мы решили оставить - я очень хотела внучку. Она меня мамой называет, а Веру - мамочкой. Об отце девочки у нас вообще говорить не принято".