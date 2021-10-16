Спрос на ипотеку упал вдвое. Что будет с ценами на жилье

Число заявок на ипотеку в сентябре снизилось на 41%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заявок на ипотеку в сентябре снизилось на 41%. Это если сравнивать с прошлым сентябрем. Но падение есть и по отношению к августу - на 3%. Такие данные привели в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

- На снижение спроса в наибольшей степени повлиял рост стоимости квадратного метра в стране. Динамика доходов населения не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья, - пояснил ТАСС Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

За последние полтора года цены на недвижимость в России выросли на 30 - 50% в зависимости от региона. Причин у такого ажиотажа несколько. Во-первых, льготные ипотечные программы, которые начали действовать в 2020 году. Во-вторых, резкий рост цен на стройматериалы. К примеру, арматура подорожала втрое. В-третьих, еще сильнее вверх цены подтолкнул ажиотаж, который произошел после начала резкого роста цен.

- На мой взгляд, льготная ипотека не была нужна рынку. В прошлый раз ее ввели на фоне очень высокой ключевой ставки и по сути заградительных ставок по ипотечным кредитам. В 2020 году и обычная ипотека была достаточно доступной. Поэтому дополнительная искусственная поддержка спроса только разогнала цены и перегрела рынок, - считает Олег Репченко, глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Как считают эксперты, в ближайшие месяцы рост цен должен приостановиться. Спрос падает. Покупатели уже не верят в дальнейший рост и ждут их снижения. Но должно пройти время, чтобы в это поверили и продавцы.

- После затишья во второй половине лета темпы роста цен на квартиры в сентябре вновь увеличились. Но подорожание носит скорее психологический, чем экономический характер: на рынок вернулись продавцы, снимавшие летом свои лоты с продажи, и выставили заградительные цены. Привыкнув за последний год к аномальному росту цен, они боятся продешевить. Однако эти надежды могут разбиться о снижение спроса на фоне удорожания ипотеки, которая была главным драйвером ажиотажа на рынке недвижимости, - считают в IRN.ru.

Напомним, с июля этого года условия по льготной ипотеке изменились. Во-первых, выросла ставка - до 7% годовых. Во-вторых, снизилась сумма, которую можно взять в кредит, - до 3 млн рублей. Привлекательные условия сохранились только для тех семей, где начиная с 2018 года родился ребенок (не важно, первый или последующий). Они могут взять ипотеку на новостройку под 6% годовых, а взять в долг - до 12 млн рублей (в Москве, МО, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах - до 6 млн).

По мнению экспертов рынка, чтобы сбить рост цен, государству нужно изменить тактику.

- Прямая поддержка покупателей (например, льготная ипотека) работает в первую очередь на пользу девелоперам. Они видят растущий спрос и понимают, что могут поднимать цены. А вот поддержка девелоперов, напротив, может сыграть в пользу покупателей. Если снижать затратную часть – например, стоимость земли или нагрузку на строительство социальной инфраструктуры – это будет стимулировать объемы предложения, строить станет выгоднее. А это, в свою очередь, станет стимулом к снижению цен. Дешевая ипотека не делает жилье доступным. Доступным его делают низкие цены, - объясняет Олег Репченко.