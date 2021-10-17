Дочь и сын Александра Малинина подрабатывают официантами

Александр Малинин с женой Эммой и дочкой Устиньей. Фото: Инстаграм.

Младшие дети известного певца Александра Малинина учатся заграницей. 20-летние двойняшки Фрол и Устинья решили не сидеть на шее у родителей и устроились на работу. В свободное от учебы время звездные наследники подрабатывают официантами. Работа в ресторане позволяет им зарабатывать деньги на карманные расходы.

Александр Малинин очень гордится своими детьми и полностью поддерживает их инициативу.

- Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей, - рассказал 62-летний артист в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Устинья за свою работу получает девять евро в час (660 рублей). Сын Малинина Фрол зарабатывает чуть меньше - 550 рублей в час. Но это не единственный доход детей звезды: работая официантами, они получают от клиентов хорошие чаевые.

Сын артиста Фрол учится в Мюнхене, а дочь Устинья - в Лондоне. Фото: Инстагарам.

Фрол живет и учится в Мюнхене: он поступил в местный университет кинематографии. Эту страну он выбрал не случайно. Жена Малинина Эмма – владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии. Именно поэтому звездная пара купила недвижимость в Мюнхене. Супруги также владеют виллой в Испании и особняком на Рублевке.

Дочь пары Устинья уехала в Великобританию. Девушка учится в Королевской Академии музыки в Лондоне. Устинья с детства хорошо поет, поэтому решила пойти по стопам отца. В Академии она занимается классическим вокалом.

- Устинья закончила первый курс в лондонской консерватории. Сдала экзамены, получила 100 баллов из 100. В этом году будет представлять королевский колледж, как одна из лучших, - рассказывал ранее певец.

Супруга Малинина объяснила выбор заграничного образования детей тем, что в России им бы мешала слава их отца.

- За границей никто не знает Малинина, нет слухов вокруг его имени, - рассказывала Эмма в одном из интервью. - У нас же любая учительница может обсудить сплетню, которую услышала в какой-нибудь передаче, рассказать об этом ученикам. Считаю, что дети до определенного времени должны быть лишены всей этой «грязной оболочки».

Александр Малинин гордится детьми и говорит, что они далеки от шаблонного образа представителей золотой молодежи.

- Наши дети никогда не жили праздно. Они всегда трудились — с самого раннего детства. У них был режим, они никогда не выходили во двор одни, - рассказывал артист. - Я всегда думал: как они будут выживать в обществе, в этом жестом мире, когда вырастут? И, знаете, что самое интересное? Научив их трудиться, быть все время занятыми, ответственным, я понял одну вещь: они сформировались правильно. Они целеустремленные, ответственные, ценят близких, в них осталась первозданная чистота.

Дети Малинина не единственные звездные наследники, предпочитающие зарабатывать на жизнь своим трудом. Дочь популярных артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза с детства живет в США, куда она еще школьницей уехала вместе с бабушкой. Недавно 22-летняя Лиза получила американское гражданство. Наследница звездной четы решила пойти по стопам родителей и тоже стала музыкантом. Лиза пишет музыку и выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Правда, это не приносит большого дохода. Так что в свободное от музыки время Лиза вынуждена подрабатывать. Знаменитые родители помогают девушке, но в разумных пределах.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза. Фото: Инстаграм.

Поскольку ничем, кроме музыки, Лиза заниматься не умеет, в США девушка вынуждена довольствоваться самой низкоквалифицированной работой. Сначала она подрабатывала в чужой семье на кухне, готовила за деньги еду. А теперь наследница Агутина и Варум выполняет функции курьера - развозит еду пожилым людям из заведений общепита.

- Пошла работать в семью, она хорошо готовит, - рассказала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу «А поговорить?». – Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают.