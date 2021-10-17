«Мне кажется, что я умираю»: Бывшая жена Аршавина раскрыла симптомы страшной болезни

Алиса потеряла былую красоту, ее нос практически провалился. Фото: кадр видео.

Алиса Аршавина стоически переносит свалившиеся на нее несчастья. После развода на фоне стрессов у экс-супруги футболиста развилось аутоиммунное заболевание. Алиса пережила кому, сепсис, шесть операций. Она потеряла былую красоту, ее нос практически провалился. Самое печальное, что из-за тяжелой формы болезни врачи признали ее неоперабельной и отказались делать пластическую операцию по восстановлению носа. Шансы на то, что она вернет свою прежнюю внешность, пока нет.

Неприятных эмоций Алисе добавила одна из подписчиц ее Инстаграма. Женщина предположила, что у Аршавиной может быть смертельное заболевание в хронической стадии – сепсис, или заражение крови. В комментариях она подробно перечислила симптомы болезни. По ее словам, сепсис (в переводе с греческого – гниение) – это системное воспаление в организме. Тело человека отвечает воспалением на инфекцию, которую оно не может побороть. Последствия могут быть очень тяжелыми - септический шок, отказ внутренних органов и, в самых крайних случаях, летальный исход.

- Британский фонд по исследованиям сепсиса (Thr UK Sepsis Trust) выделяет шесть симптомов, на которые следует обращать внимание: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащенное дыхание, ощущение неминуемой смерти: «Мне кажется, что я умираю», кожные покровы в пятнах или становятся землистого цвета, - рассказала подписчица.

- У меня эти симптомы! - ответила ей Алиса Аршавина. В подробности она вдаваться не стала.

Из-за аутоиммунного заболевания врачи признали ее неоперабельной и отказались делать пластическую операцию по восстановлению носа. Фото: кадр видео.

Помимо болезни в ее жизни хватает и других стрессов. Алиса призналась, что самым тяжелым испытанием для нее стало выселение из дома, где она жила с детьми. Футболист и его мама требовали, чтобы Алиса съехала из особняка, в котором она поселилась после свадьбы с Андреем. Суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. После этого женщина заявила, что Аршавин и его мать лишили ее и детей последнего.

Алиса старается не отчаиваться и говорит, что сделает все, чтобы ее дети были счастливы. 39-летняя Аршавина воспитывает троих ребятишек – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена, 17-летнего сына Алексея и 10-летнюю Алису от первого брака.

- Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, - призналась бывшая жена Андрея Аршавина.