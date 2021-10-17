Хиллари Клинтон дебютировала в качестве писательницы

State of Terror – первая художественная книга Клинтон, но далеко не первая проба пера. Фото: EAST NEWS

Пока экс-президент США Билл Клинтон лечится в калифорнийской больнице от заражения крови, его супруга – бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон – опубликовала свой дебютный роман под названием State of Terror.

Книга написана в жанре политического триллера в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни, которая хорошо знакома любителям детективов.

Не удивительно, что главная героиня романа Клинтон - Пенни – женщина, занимающая пост госсекретаря. Ей предстоит раскрыть глобальный террористический заговор с участием мусульманских стран.

– Это моя первая проба пера в жанре беллетристики. Я всем сердцем желала написать эту книгу с моей подругой и любимой писательницей Луизой Пенни, и не могу дождаться, когда вы ее, наконец, прочтете, – написала Хилалри Клинтон в своем аккаунте в Twitter.

State of Terror – первая художественная книга Клинтон, но далеко не первая проба пера. Ранее были опубликованы несколько произведений, созданных политиком в формате документальной прозы, а также мемуары, в которых она подробно анализирует причины своего поражения в президентской гонке 2016 года и прихода к власти Дональда Трампа.

Не исключено, что желание Хиллари Клинтон создать именно художественное произведение продиктовано примером ее мужа: написанные Биллом Клинтоном в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном детективы «Президент исчез» и «Дочь президента» пользуются в США большим успехом.