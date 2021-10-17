Любимые наряды певицы Эми Уайнхаус выставлены на аукцион

Эми Уайнхаус считалась одной из самых талантливых певиц современности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дизайнерская одежда и модные аксессуары британской певицы Эми Уйанхаус, которую считают одной из лучших исполнительниц 2000-ых годов, уйдут с молотка. Решение об этом приняли ее отец и мать, бережно хранившие с момента смерти дочери в 2011 году все, что могло напоминать им о ней.

- Но пришло время со всем расстаться, - говорят родители Эми - Митч и Дженис. – Конечно, нам тяжело. Но мы хотим поддержать наш благотворительный фонд, помогающий молодым людям, столкнувшимся с проблемами из-за алкоголя и наркотиков. Эми мы уже не поможем, а вот им помочь еще в состоянии.

Планируется продать около 800 личных вещей певицы. Фото: REUTERS

Планируется продать около 800 личных вещей певицы. Это ее платья, сумки, очки, бижутерия, обувь, ремни и даже духи.

Одним из главных лотов на аукционе станет роскошное платье, которое Эми Уйанхаус надевала в 2011 году на концерт в Белграде. Это черное мини-платье с шелковыми узорами из цветов и бамбука, созданное ее стилистом Наоми Парри. Стоимость наряда почти $20000. Но сейчас фанаты певицы готовы заплатить за него гораздо больше.

Родители Эми бережно хранили с момента смерти дочери в 2011 году все, что могло напоминать о ней Фото: REUTERS

- В этом наряде певица выступала незадолго до своей смерти, - рассказывает исполнительный директор аукциона Мартин Нолан. – Это почти музейный экспонат, за который поклонники артистки устроят жаркие торги.

Поклонники считали Эми настоящей иконой стиля Фото: REUTERS

Уайнхаус скончалась в возрасте 27 лет от сердечного приступа, который был вызван алкогольной интоксикацией. Она считалась одной из самых талантливых певиц современности. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку она стала первой британкой, завоевавшей шесть «Грэмми».

Вырученные средства пойдут на благотворительность. Фото: REUTERS

Поклонники считали Эми настоящей иконой стиля, и несмотря на то, что после ее смерти прошло уже 10 лет, многие до сих пор подражают ее неповторимому образу.