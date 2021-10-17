Родители были дома: В Москве пятилетний мальчик утонул в ванне

Обычные гигиенические процедуры закончились трагедией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятилетнего мальчика без сознания обнаружили родители в собственной квартире на западе Москвы. Вызвали скорую, но врачи не успели помочь ребенку — захлебнулся в ванне. Прокуратура Москвы уже начала проверку в связи со смертью малолетнего ребенка.

- По предварительной информации, 17 октября 2021 года в квартире жилого дома на Мичуринском проспекте в ванной комнате обнаружен пятилетний мальчик. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался, - рассказали kp.ru в Прокуратуре Москвы.

В момент инцидента родители находились дома. Говорят, что буквально на 10 минут отвлеклись и уже обнаружили ребенка без сознания, вызвали скорую медицинскую помощь. Мать не отходила от малыша до приезда врачей и находилась с ним в машине скорой помощи. Но вернуть к жизни ребенка не удалось.

- Мы были с мужем дома. И все наши дети. Сыновья решили купаться, вдвоем пошли в ванную комнату, - рассказала женщина следователям.

Со слов матери детей, сыновья плескались в ванне вдвоем, после чего старший сын вышел, а пятилетний остался в воде один. Через несколько минут родители вошли в ванную комнату, но сын был без сознания — по всей видимости, захлебнулся.

- В семье воспитывается еще двое малолетних детей. На учете семья не стояла. Женщина временно не работала, так как находилась в декрете. Мужчина работал курьером, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Никулинская межрайонная прокуратура будет устанавливать обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

- В том числе будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания, - прокомментировали в Прокуратуре Москвы.

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