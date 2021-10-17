Сержанта Минобороны, который обезоружил и задержал грабителя, представили к награде

Сержант Эмиль Касымов несет службу в Новосибирском высшем военном командном училище. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Командование Центрального военного округа Минобороны России приняло решение о награждении сержанта Эмиль Касымова, который не испугался вооруженного грабителя, сумел его обезоружить и удерживал до приезда сотрудников полиции.

- Соответствующие предложения направлены Министру обороны России в представлении, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что в Новосибирске сержант стал свидетелем ограбления, когда в обеденное время зашел в магазин за продуктами. Он увидел, как мужчина, угрожая кассиру ножом, требует отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль сбил налетчика с ног и обезоружил. После этого ему пришлось удерживать грабителя до приезда наряда полиции.

В Минобороны также уточнили, что Эмиль Касымов, проходит службу на должности заместителя командира взвода – командир отделения учебного центра подготовки младших специалистов Новосибирского высшего военного командного училища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина взял в заложники двух женщин и ребенка после неудачного ограбления магазина в Петербурге

Полицейский патруль оперативно обезоружил и задержал подозреваемого (подробно)