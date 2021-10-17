750 млн рублей потратят на «русскую Википедию»

Большая российская энциклопедия появится в электронном формате. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Владимир Путин поручил создать наш аналог Википедии еще в 2017 году. И вот осенью 2022 года мы должны будем ее получить. А бета-версию обещают показать вообще ближайшей весной.

Главная фишка Большой российской энциклопедии — так называется проект — в том, что все сведения будут проходить трехступенчатую проверку. Как в научных журналах. Десятки профессиональных редакций станут писать статьи, которые потом сверят рецензенты и смежные редакции. Главная цель: дать россиянам достоверные знания.

В принципе, идея не нова. В англоязычном интернете уже существует три аналогичных энциклопедии: Британника, Американа и энциклопедия Кольера. В таких проектах важна не только точность сведений, но и удобство навигации, легкость языка. Американа в совокупности сейчас считается самой лучшей.

В Википедии есть большое количество ошибок и неточностей — информацию оттуда часто надо перепроверять. Это к тому, зачем нам вообще нужен ее аналог.