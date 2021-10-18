О чем говорят лосины

Молодые незакомплексованные «на-найцы» (слева направо - Владимир Левкин, Владимир Асимов, Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов). Фото: Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

Мода на девяностые - нулевые в разгаре: дизайнеры перезапускают культовые коллекции, звезды перепевают старые песни о главном, а блогеры устраивают стилизованные под лихие времена свадьбы. Сейчас те годы мы вспоминаем с ностальгией, но, если присмотреться, со вкусом у многих тогда были проблемы. Вместе со стилистом и экспертом по звездным образам Муз-ТВ и Первого канала Евгением Радэлисом «Комсомолка» разобрала эпатажные наряды кумиров тех лет.

«На-На»

Сейчас к ветеранам Политову и Жеребкину добавились два новых участника, а костюмы музыкантов стали гораздо скромнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Говорят, именно «на-найцы» в свое время доказали, что секс в СССР все-таки есть, и этот снимок, хоть и более поздний, - яркое тому подтверждение, - подчеркивает Евгений Радэлис. - Это сейчас провокационными нарядами уже никого не удивишь, а в начале 90-х такие боди были небывалым событием для публики. Ходили байки, что неудобные прозрачные костюмы солистов порой рвались прямо на сцене, и парням приходилось пятиться за кулисы, прикрывшись букетами от фанаток. И пусть «На-На» в эротических комбинезонах больше похожи на актеров фильмов для взрослых, на заре современного шоу-бизнеса они были главной сенсацией.

Анжелика Варум

Анжелика Варум. Фото: Legion Media

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- В этой хулиганке с трудом можно узнать элегантную даму, какой мы привыкли видеть Варум в последние годы, - рассуждает стилист. - Что ж, в девяностые на сцену выходили в трусах в буквальном смысле этого слова. Помните выражение «поющие трусы»? Именно тогда, во времена оголенного безголосья, оно и вошло в обиход. Анжелику таким эпитетом я бы, конечно, не наградил, но игнорировать модные тенденции она не могла. Благо фигура Варум позволяла ей оставаться на высоте даже во время самых смелых экспериментов. Окажись она чуть старше или крупнее - и образ был бы уже смешон.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Persona Stars

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Этот парень - просто скромняга на фоне своих коллег, - считает Евгений Радэлис. - А уж какой креативный наряд! Торс Преснякова-младшего украшает полупрозрачная майка-алкоголичка, которая в верхней части из-за странного «жемчуга» напоминает женский бюстгальтер. Разноцветные пластмассовые цепи с крупными звеньями - это привет даже не из девяностых, а скорее из восьмидесятых. На поясе певца сразу два ремня. Один держит джинсы, а другой, видимо, для подстраховки. Кстати, сами джинсы имеют интересный крой, который смотрится актуально и по сей день. Всевозможные браслеты, ожерелье, черная байкерская перчатка и повязанная под коленкой бандана, судя по всему, должны были помочь Преснякову затмить всех остальных. А густой шевелюре артиста могли позавидовать даже дамы. Сегодня длинные волосы у мужчин - редкость. А в 90-е главные модники даже делали химическую завивку.

Алена Апина

Алена Апина. Фото: Persona Stars

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Любовь Апиной к лосинам известна еще со времен «Комбинации», - напоминает стилист. - Но с этим леопардовым шиком певица превзошла саму себя. Заметна попытка создать комплект из вещей с одинаковым принтом, но сочетать шляпку с лосинами?! Вычурно и оттого смешно. А вот прическа певицы наверняка вызовет умиление у тех, чья юность пришлась на девяностые - нулевые. Тонкие косички с яркими бусинками и шнурками несколько лет были на пике моды - их носили «Блестящие», «Стрелки», Линда и другие поп-кумиры.

Ирина Понаровская

Ирина Понаровская, Фото: Persona Stars

Фото: Instagram.com

- Ирину не зря называли «Мисс Шанель», «Леди Совершенство», икона стиля... - говорит эксперт. - Даже такой спорный прием, как начес, на ней смотрится оригинально и футуристично. При всей экстравагантности певица выглядит гармонично, в ней нет ни грамма пошлости. Возможно, во многом это заслуга стилистов - Понаровская одной из первых начала с ними работать. Так, Лев Новиков убедил ее перекраситься в блондинку и превратил в настоящую женщину-вамп, а потом эту традицию продолжил Сергей Зверев. Платье артистки сдержанное, максимально закрытое и хорошо подчеркивающее тонкий стан. Наряд подобран так, чтобы фокус внимания сместить наверх. Конечно, центром композиции является прическа. Невозможно не обратить внимание на эти локоны, выкрашенные в ярко-красный цвет. Усиливает впечатление и объем.

Маша Распутина

Фото: Роман ДЕНИСОВ/ТАСС

Певица, видимо, так торопилась, что забыла отклеить ценник с подошвы левого полусапожка. Но едва ли взгляды мужчин были прикованы к ценнику. Фото: Роман ДЕНИСОВ/ТАСС

Маша Распутина. Фото: Instagram.com

- Образ Распутиной полностью оправдывает ее псевдоним, - говорит наш эксперт. - Артистку по праву можно назвать главным популяризатором стиля порношик в России, расцвет которого пришелся на нулевые. Все элементы гардероба певицы призваны создать вау-эффект, и в итоге его оказывается слишком много. Платье короче некуда, вульгарные колготки в сеточку, гусарский кивер на голове и укороченная шубка из искусственного меха - Маша Распутина надела все лучшее и сразу.

«На-На»

- Говорят, именно «на-найцы» в свое время доказали, что секс в СССР все-таки есть, и этот снимок, хоть и более поздний, - яркое тому подтверждение, - подчеркивает Евгений Радэлис. - Это сейчас провокационными нарядами уже никого не удивишь, а в начале 90-х такие боди были небывалым событием для публики. Ходили байки, что неудобные прозрачные костюмы солистов порой рвались прямо на сцене, и парням приходилось пятиться за кулисы, прикрывшись букетами от фанаток. И пусть «На-На» в эротических комбинезонах больше похожи на актеров фильмов для взрослых, на заре современного шоу-бизнеса они были главной сенсацией.