За пригоршню лайков

Фильм «Артюр Рембо» Фото: кадр из фильма.

Показанный вне конкурса «Артюр Рембо» (Arthur Rambo) обладателя каннской «Золотой пальмы» Лорана Канте - портрет такого интересного социального явления последних лет, как «кэнселлинг». Главный герой - отнюдь не знаменитый «проклятый поэт», чье имя дало название фильму, а, наоборот, молодой писатель Карим Д, едва успевший познать первые проблески славы (его доку-фикшн о матери, бежавшей из Алжира во Францию, потряс умы местной интеллигенции и даже вызвал интерес кинопродюсеров). Но одно неосторожное движение - и ты уже тоже проклят. Интеллигенция, зажав нос, срочно отворачивается от литературного дарования. Кто бы мог подумать, что добропорядочный Карим под псевдонимом Артюр Рембо много лет, как оглашенный, публикуют твиты антисемитской, анти-женской, ватниковской и хейтерской направленности. И пусть Карим делает это от лица воображаемого персонажа, методом художественной провокации исследуя узкие границы дозволенного и недозволенного в «приличном обществе», куда он так стремился попасть, до конца ли он честен с самим собой, списывая свою двойную жизнь на творческий метод? Для поколения Карима, твит естественен, как дыхание, без соцсетей он не мыслит себе ни карьеры, ни жизни. Но как остаться востребованным, не поднимая хайп, не вызывая резонанс, не провоцируя подписчиков? Артюр Рембо был голосом определенной части французского общества, представленной, например, младшим братом Карима и его друзьями в числе 200 000 других подписчиков. Которых готов предать Карим, чтобы выбраться из своего пригорода и окончательно «натурализоваться» во Франции.

Фильм "Побег" Фото: кадр из фильма.

Некоторым приходится на этом пути еще более несладко. Выигравший на фестивале Санденс датский фильм «Побег» (Flee) Йонаса Похера Расмуссена (Jonas Poher Rasmussen) посвящён реальной судьбе афганского парня, совершившего в юности побег из Афганистана. Труднее всего оказалось выбраться из советской России, но здесь, разумеется, помогли взятки. Но финал в этой истории счастливый: в милой Дании афганец обрёл научную степень, дом и любящего бойфренда, за что на родине его бы, несомненно, казнили. Будучи документальным полотном, это ещё и полноценный анимационный фильм - так гораздо удобнее рассказывать о полном трагических приключений прошлом героя.

Фильм "Касабланка" Фото: кадр из фильма.

Конкурсные «Ритмы Касабланки» (Casablanca Beats) марокканца Набила Айюша - социальный мюзикл, чьё действие разворачивается в культурном центре в самом неблагополучном районе Касабланки, давшем миру множество террористов и бомбистов-смертников. Заезжий рэпер берётся обучать подростков (обоих, что важно, полов) тонкостям стихосложения, чтобы таким образом пробудить в них «креативность» и дать выпустить пар, выложить все, что у них наболело, чтобы отвадить от предосудительной деятельности в будущем. Айюш сам организовал подобный центр в Касабланке - его фильм-портрет молодого арабского мира несёт в себе важный месседж: брызжущая энергетика региона должна реализовываться в мирных культурных формах, а иначе всем будет плохо.