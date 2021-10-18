Держи обман шире

Появление в кадре Федора Достоевского (Тимофей Трибунцев) призвано добавить «Алиби» основательности и перевести на качественно иной уровень. Фото: Кадр из фильма

Талант по-настоящему ценен только в том случае, если раскрывается в полной мере. Казалось бы, сценариста и писателя Петра Решетникова сложно назвать человеком, не реализовавшим себя: его произведения и основанные на придуманных им сюжетах фильмы пользуются успехом. Но Петр хочет копнуть глубже и найти своим творческим навыкам дополнительное применение - так появляется агентство, которое занимается созданием алиби для тех, кому оно необходимо. Речь, конечно, не об убийцах: Решетников предпочитает помогать тем, кто проштрафился на бытовом уровне. В основном это касается сугубо семейных вопросов - например, надо спасти от супружеского гнева популярную певицу, решившую развлечься с массажистом, или помочь упорядочить свою жизнь крупному бизнесмену, который умудрился одновременно завести сразу три семьи. Решетников старается не судить своих клиентов и вообще не путать личные контакты с профессиональными: общаясь с заказчиками, Петр никогда не показывает свое лицо и даже с помощью специальной техники меняет голос. Именно поэтому, когда однажды в агентство придет жена Решетникова Ольга и попросит замаскировать ее измену, женщина не поймет, что просит о помощи собственного мужа-рогоносца.

Вокруг героя Евгения Стычкина много красивых женщин, но он жене не изменяет, хотя и активно прикрывает измены других людей. Фото: Кадр из фильма

Интересно, что Петра и его жену сыграли Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, являющиеся супругами и в жизни. «Мне кажется, выбор на нас пал в силу того, что наши личные наработки за 10 лет брака могли этой истории дать больше, чем даже отличная игра актеров, которые познакомились только вчера», - считает Стычкин.

Еще один полноправный герой этой истории - Санкт-Петербург, в котором разворачивается действие фильма. В городе на Неве как нигде актуальна тема преступления и наказания, о чем со знанием дела будет в сериале говорить сам Федор Михайлович Достоевский, роль которого исполнил Тимофей Трибунцев.

Первый канал.

«Алиби».

С 18 октября, понедельник - четверг, 21.30.

А ЧТО ЕЩЕ?

На телеэкраны с пятым сезоном возвращается комедийный детектив «Балабол» (НТВ, с 18 октября по будням, 21.20), в центре сюжета которого по-прежнему красуется провинциальный опер Саня Балабин (Константин Юшкевич). Сыщика ждут перемены как в профессиональной, так и в личной жизни: в отделе, в котором трудится Балабин, появится новый сотрудник, а в объятиях Сани внезапно окажется его бывшая подруга…