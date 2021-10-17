Миллионеры из сети: сколько зарабатывают звезды в инстаграме и Тик Токе

Настя Ивлеева и Ида Галич могут разместить в инстаграме вашу рекламу за 800 тысяч рублей или за 1 миллион. Фото: СОЦСЕТИ

В пандемию у артистов гастролей и концертов стало меньше, поэтому особенно ценными стали коммерческие публикации в социальных сетях. Число артистов, которые стали блогерами и блогеров, которые поют и участвуют в телешоу постоянно растет. Главные заработки, которые видят миллионы подписчиков – в инстаграме и Тик Токе. Рассказываем сколько стоит публикация в соцсетях звезд.

Бузова против Самойловой

Крупные рекламодатели, выбирая звезд для размещения рекламы в инстаграме, ориентируются на репутацию блогера и популярность его блога. Регулярно появляются различные рейтинги, где подсчитывают ежегодные доходы блогеров в инстаграме. Однако эти цифры далеки от реальных расчетов, так как многие коммерческие публикации идут по бартеру, со скидками или в составе рекламного пакета – как бонус к компании на ТВ и наружке. Кроме того, на цену могут влиять личные отношения звезды с брендом и сколько рекламы заказывают – в этом случае дают скидки. Однако топовые блогеры из числа звезд известны.

Главные бюджеты у звезд-мам – Иды Галич, Ксении Бородиной, Ксении Собчак, Полины Гагариной, Виктории Бони, Веры Брежневой. Но в их компании есть пара одиночек с армией поклонников – это Настя Ивлеева и Ольга Бузова.

В этой десятке звезд особняком стоит страничка Оксаны Самойловой в инстаграме. Самойлова - жена репера Джигана, многодетная мать и бизнесвумен. По данным компании «Медиалогия» (мониторинг и анализ соцсетей) несколько месяцев подряд ее инстаграм лидирует в нашей стране по вовлеченности аудитории. Самойлова на своей страничке показывает закадровую жизнь семьи – подписчики знают все о ее четверых детях, вечерах с мужем, с фолловерами Оксана обсуждает свои горести и радости. Жена Джигана не дает интервью – всю информацию о личной жизни публикует исключительно в инстаграме. У нее самая откровенная страничка из наших знаменитостей. Рекламу берет редко, поэтому продает ее по максимальной ставке. Часто Оксана продвигает свои бизнес-проекты.

Звезды смешивают личную жизнь с работой и имитируют откровенность – а это хорошо продается в соцсетях, также как репутация и накопленная популярность.

У Оксаны Самойловой по данным «Медиалогии» самый читаемый инстаграм в стране. Фото: СОЦСЕТИ

Комментарий эксперта Владимир Крюков, маркетолог:

- По объему рекламы в социальных сетях рынок продолжает расти, как и в прошлом году. Это связано с тем, что бюджеты, которые должны были пойти на поддержку офлайн-мероприятий сейчас уходят в онлайн рекламу к блогерам. По стоимости постов есть небольшое падение, но это нивелировано объемами рекламы у блогеров. О финальных цифрах роста рынка блогеров 2021 года говорить пока рано, так как в ноябре и декабре самая активная фаза маркетинговых кампаний. По данным за 2020 год общий бюджет рынка блогеров в инстаграме составил 7 миллиардов рублей, что на 69% больше, чем в 2019 год – тогда было 4,2 миллиарда рублей. В пандемию рост аудитории блогеров с миллионами подписчиков в инстаграм замедлился, также можно отметить популярность формата сторис. Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотря его сторис.

Ценник

У топовой десятки стоимость коммерческой публикации может быть и 300 тысяч рублей – скидку дают лояльным брендам, за частое размещение, по бартеру и т.д. Чаще всего цена публикации 600 – 800 тысяч рублей. Есть реклама по 1 млн. или по 1,5 млн. рублей за размещение – речь идет о крупных компаниях, или товарах и услугах, которыми не ассоциируются с образом жизни звезды. Видеореклама снятая специально для рекламной компании тоже увеличивает стоимость размещения. Среднее число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем около 10. Таким образом, за месяц звезда в инстаграме может заработать от 5 до 10 млн. рублей.

35-летняя Ольга Бузова – 23 млн. подписчиков

30-летняя Настя Ивлеева – 18 млн.

38-летняя Ксения Бородина – 17,6 млн.

33-летняя Оксана Самойлова – 14,6 млн.

39-летняя Вера Брежнева – 12 млн.

34-летняя Полина Гагарина – 8,5 млн.

41-летняя Виктория Боня – 8,4 млн.

39-летняя Ксения Собчак – 8 млн.

31-летняя Ида Галич – 6,7 млн.

Во втором эшелоне цены на коммерческую публикацию от 300 до 500 тыс. руб. за размещение. Востребованы Ляйсан Утяшева, Екатерина Варнава, Анна Хилькевич, Кристина Асмус, Давид Манукян и другие артисты.

Даня и его Тик Ток

Продвижение с помощью тиктокеров освоили крупные и не только международные и российские компании. Кроме гонораров от рекламодателей, доход блогерам в этой соцсети приносит продвижение музыкальных треков и другие активности. Сейчас в месяц в Тик Токе 36,6 миллионов активных пользователей. Тик Ток запускали как видеосервис с короткими роликами по 15 – 30 секунд. Теперь разработчики соцсети переманивают аудиторию из инстаграма, поэтому формат видео удлиняют. Алгоритмы Тик Тока выборочно показывают видеоролики большой аудитории, поэтому даже новичок, когда снимает талантливо и регулярно может набрать сотни тысяч просмотров. А у медийных тиктокеров их – миллионы. Самые популярные в Тик Ток те блогеры, кто вышел из рамок этой соцсети – снимается в проектах на ТВ и YouTube, поет, записывает музыкальные дуэты и коллаборации с артистами. У медийных тиктокеров самые дорогие рекламные контракты. Петь стало модно, когда приложение начало платить блогерам за использование их музыки – часто подписчики записывают ролики и танцуют под модные ритмы.

Короли Тик Тока — Даня Милохин, Аня Покров и Ольга Бузова. Ольга сняла друзей блогеров в своем клипе. Фото: СОЦСЕТИ

Комментарий эксперта Владимир Крюков, маркетолог:

- Кроме рекламы у блогера можно купить амбассадорство, рекламу музыкального произведения, прямые эфиры, ссылку в аккаунте, присутствие бренда в ролике. Вид рекламируемого продукта влияет на стоимость размещения: если это будет простой FMCG (товары повседневного спроса, например, любые продукты питания – прим. Авт.), то стоимость стандартная. Стоимость имеет мультипликатор, когда размещают, например, фарму или госрекламу. Также может повлиять желание клиента, чтобы блогер в течение фиксированного периода не работал с продуктами этого типа и другие факторы. Разброс цифр огромный. Если у блогера до 400 тысяч подписчиков, то стоимость поста может быть – от 3 до 15 тысяч рублей. Рекламодателям чаще интересны блогеры, у которых от 1 до 4 миллионов подписчиков. Цена рекламы - от 30 до 90 рублей. Блогеры с количеством подписчиков от 4 до 8 миллионов продают рекламу и по 90, и по 300 тысяч рублей. У блогеров, имеющих медийный, стоимость начинается от 500 тысяч рублей.

Ценник

Средний заработок в месяц у топового блогера в Тик Токе может варьироваться: от 5 до 10 млн. рублей. Нюансы ценовой политики схожи с тенденциями в инстаграме. У суперзвезд Тик Тока размещение может стоить и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей. Эти цифры могут быть и в два раза больше – все зависит от брендов. Тиктокеры все активней внедряются в шоу-бизнес - Аня Покров в этом году выпустила дуэтную песню с Ольгой Бузовой. Кстати, из звезд шоу-бизнеса в Тик Токе самая популярная как раз Ольга Бузова – у нее 7,8 миллионов подписчиков в этой соцсети. Даня Милохин все чаще проникает в телепроекты федеральных каналов – «Ледниковый период», «Звезды в Африке».

Главные звезды Тик Тока:

22-летняя Дина Саева – количество подписчиков 24 миллиона

19-летняя Валя Карнавал – 20,5 миллионов

19-летний Даня Милохин – 15,2 миллионов

19-летняя Юлия Гаврилина – 14,4 миллионов

21-летняя Аня Покров – 14,1 миллионов