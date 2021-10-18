И вид латиницы им сладок и приятен

После нескольких лет использования латинского алфавита Узбекистан в 1943 году перешел на кириллицу (фото той поры). Спустя 80 лет власти опять хотят развернуть все в обратную сторону. Фото: Wikimedia Commons

МАТЬ GORODOV РУССКИХ

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мову надо обязательно перевести с кириллицы на латиницу, потому что только так можно влиться в преуспевающую семью Запада. За это его раскритиковали даже на родине.

Но Данилов, в силу своей должности, человек весьма информированный. И наверняка знал, что еще в 2005 году при яростно прозападном президенте Ющенко был подготовлен проект его указа о переводе национальной письменности с кириллицы на латиницу в 2005 - 2015 годах. Его же указом даже 300-летие разгрома шведов под Полтавой, когда предатель Мазепа перешел на сторону врага России, было предписано торжественно отметить в «рамках евроинтеграции Украины». Предписывалось установить памятник Мазепе в Швеции, а Карлу XII - на Украине.

Вторая попытка отдаться желанной для евроинтеграторов латинице была зафиксирована уже после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда в марте появились утечки, что временная специальная комиссия по подготовке проекта закона «О развитии и применении языков на Украине» рассматривает «постепенный отказ от использования кириллицы в стране». Так что Данилов, возможно, и не чушь спорол, а просто приоткрыл планы нынешних украинских знатоков языкознания.

«Рьядженка» - так теперь будет звучать в Казахстане название всем известного продукта. Еще не отведали, а уже смешно. Фото: Twitter.com

ОДНОГО АЛФАВИТА МАЛО

Впрочем, если это и произойдет, Украина не будет первой. Несколько центральноазиатских республик, которые, после того как при советской власти их сначала с арабской вязи перевели на латиницу, а потом на кириллицу, решили вернуться к латинице, став независимыми государствами. Например, так сделали в Узбекистане и Туркмении. К 2025 году на латиницу перейдет и Казахстан. Есть желающие следовать этим путем и в Киргизии. Отказались от кириллицы также Молдова и Азербайджан.

Но стало ли это мощным стимулом для развития и интеграции с Западом? Кроме Азербайджана и Казахстана, главным ресурсом которых является нефть, остальным перешедшим на латиницу похвастаться пока нечем.

Круче, чем Dom volos в Алма-Ате, может быть только Priyom steklotary. Фото: Виталий КРАСНОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сталин запретил

Известный факт: в конце 20-х годов ХХ века большевики хотели перевести на латиницу и русский. «Признать, что переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе неизбежен», - было записано в протоколе заседания комиссии по латинизации русского алфавита при Наркомпросе РСФСР в феврале 1930-го. Но в июле 1931-го с решительной правкой Сталина было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О реформе русского алфавита», в котором первым пунктом значилось: «Воспретить всякую «реформу» и «дискуссии» о «реформе» русского алфавита».

Пронесло.

Меньше повезло национальным республикам СССР: сначала, в 20-х, их почти все, кроме Грузии и Армении, перевели на латиницу, а перед Второй мировой войной вернули к кириллице.

В истории России и без большевиков было немало желающих отказаться от наследия равноапостольных Кирилла и Мефодия и перейти на письменность «передовых стран» Запада. Например, в начале 90-х член-корреспондент АН Сергей Арутюнов уверял, что без этого другие, неславянские народы будут опережать русский народ в своем цивилизационном развитии.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОМПЕТЕНТНО

Александр НОСОВИЧ, политолог: Идет смена культурного кода

- Ближнее зарубежье России составляют страны с подвижной идентичностью. Они историческое пограничье, не центр, а периферия. В западной науке они называются совсем уж неполиткорректно: between countries - промежуточные страны, страны между центрами силы. Эта промежуточность всегда порождала очень гибкую идентичность. Молодой белорус мог уехать в Польшу и к концу жизни превратиться в поляка, а мог уехать в Россию - и вскоре уже считал себя русским.

В эпоху социальных технологий на эту восточноевропейскую традицию наложились богатейшие американские наработки в области стратегических коммуникаций, и стало общим правилом, что идентичность - вещь конструируемая. Можно создавать новые нации и разрушать старые. Можно продвинуть молдаванам мысль, что их как народа не существует и что молдаване - это румыны. Белорусам же внушить, что они балты, а не славяне, и не являются частью триединого русского народа. Ведется и финансируется такая работа десятилетиями. Что оправдывает подобные траты? Политический заказ на геополитическое переформатирование территории, частью которого является переформатирование сознания ее жителей.

Отказ от русского языка - ключевое условие для очередной смены идентичности. При этом от украинцев и белорусов добиться отказа от русского языка в устной речи очень трудно, если не невозможно. В быту великий и могучий используется повсеместно, украинский и белорусский языки очень к нему близки, и даже их использование в разговоре порождает смешение языков (суржик, трасянка). Отказ от кириллицы - это возможность дерусифицировать хотя бы письменный язык. В том числе - русский.

Человек - символическое существо, он живет в мире знаков, и замена этих знаков в его повседневной жизни - ключ к изменению культурного кода. Отсюда и латиница - символический переход от России к романо-германскому миру. Такой переход, помимо алфавита, может воплощаться даже в шрифте. Не зря немцы на оккупированных территориях СССР распространяли готический шрифт. В том числе - в кириллических текстах.

Расходы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Важна преемственность

Мы задумались: а насколько важно для конкретного языка, какими символами записан текст? Может, какие-то языки изначально склонны к латинице, а какие-то - к кириллице или вообще к клинописи... С этим вопросом «КП» обратилась к Мире Бергельсон, профессору школы филологических наук НИУ ВШЭ.

- Графика - это условно придуманные значки. Кириллица, как и глаголица, - первая славянская письменность, была придумана Кириллом и Мефодием для славянских языков, и эта графика могла быть абсолютно любой. Они же решили использовать те алфавиты, которые уже знали. Тут есть преемственность человеческой культуры: был один вид письменности, на ее основе возник еще один, частично заимствующий имеющийся.

Но важно другое: в течение тысячи лет с помощью этих знаков записывались культурные произведения, передавался культурный код, с помощью этих знаков фиксировалась межпоколенческая память. За это время знаки обросли большой культурной значимостью.

Трагедия заключается в том, что перевод с одной графики на другую создает разрыв между поколениями. Те, кто выучится на новой графике и не будет знать старой, потеряют доступ к тому, что было зафиксировано с помощью старой письменности. Возникнет культурный разрыв, который затронет одно-два поколения. Этот культурный шов будет болезненным, поскольку эти поколения окажутся лишены многих знаний, которые являются частью культуры и тем самым создают менталитет народа.