В небе над США "открылось окно"

Окно в небе над Вирджинией (США) появилось 8 октября 2021 года.

Согласно сообщению под номером 118502, которое пополнило досье международной уфологической сети MUFON (Mutual UFO Network), 8 октября 2021 года в небе над американским штатом Вирджиния в районе Virginia Beach прорезалось окно. Именно так, по словам очевидца, выглядел выглянувший из облаков светящийся полупрозрачный объект, несколько снимков которого он сделал. Очевидец назвал окно порталом и оценил его размеры примерно в полтора на полтора километра.

Из окна так никто и не вылетел. Может быть, из него просто смотрели?

Скотт Уаринг (Scott C. Waring) - известный уфолог и виртуальный археолог, обративший внимание на «донесение», считает, что в облаках высветился контур НЛО. То есть, из-за туч появился некий материальный объект инопланетного происхождения.

Эксперты, которые попытались разобраться в феномене, так в нем и не разобрались, сославшись на недостаток информации. Хотя из здравого разумения можно предположить, что так причудливо преломился солнечный свет, проникнув сквозь прорехи в облаках.

Через несколько дней – 12 октября 2021 года – уже сам Скотт заметил нечто странное. Наблюдая за кадрами прямой трансляции (NASA Live ISS cam) с Международной космической станции (МКС), он увидел квадраты над океаном – один большой и два маленьких, которые к нему примыкали. По цвету и консистенции, если так можно выразиться, объекты отличались от окружавших их облаков. Уфолог, конечно, же решил, что и эти квадраты - НЛО, возможно, всплывшие из океана.

НЛО над океаном: квадратное облако?

К большому квадрату примыкают два маленьких.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

Куб в облаках

Летом 2015 года в небе над городом Эль-Пасо в американском штате Техас материализовался темный куб. Наиболее впечатлительные уфологи решили, что к нам телепортировался корабль инопланетян такой вот кубической формы. Сами струхнули, других шокировали, пугая, что они – инопланетяне – начали вторжение. Но ничего такого агрессивного не случилось. Разве что пилоты истребителей американских ВМС стали то и дело встречать в воздухе удивительно маневренные аппараты неизвестного происхождения.

Куб над штатом Техас (США).

Город в небе

В октябре 2015 года несколько тысяч китайцев (Foshan, Guangdong province of China) стали свидетелями не менее удивительного явления - в облаках возник город. Эксперты предположили, что это мираж. То есть в результате того, что в атмосфере возникли особые условия - холодные и теплые слои легли одни над другими - появилось изображение некого города, расположенного где-то очень далеко. Подобное явление называют Фата Моргана. Однако осталось загадкой, откуда было спроецировано изображение.

Город в небе над китайской провинцией Гуанчжоу.

Некоторые наблюдатели усмотрели в мираже черты средневекового города. Что «окрасило» явление мистическим образом. И позволило наиболее горячим головам утверждать: возник так называемый хрономираж - картинка из другого времени. Историй о наблюдении таких чудес много, но объяснений нет.