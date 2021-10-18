Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука18 октября 2021 14:16

Метеорный поток Ориониды в 2021 году: максимум с ночи 21 на 22 октября

Красочное небесное шоу нам, как обычно, устроит комета Галлея
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Метеоры потока Ориониды, как правило, вспыхивают белыми звездами.

Метеоры потока Ориониды, как правило, вспыхивают белыми звездами.

В 2021 году Ориониды начнут проявлять себя наиболее активно с ночи 21 октября на утро 22-го, - предупреждают астрономы Московского планетария. И напоминают, что этот периодический метеорный поток средней силы рожден частицами, которыми намусорила знаменитая комета Галлея (1Р/Halley), с древнейших времен привлекающая внимание человечества. Время от времени она пролетает мимо. В последний раз была замечена рядом Землей в 1986 году.

Наша планета пересекает мусорный шлейф кометы Галлея два раза в год - помимо осени еще и весной, образуя метеорный поток Майские Аквариды.

Шлнйф кометы Галлея породил два метеорных потока. После нынешнего - осеннего - будет и весенний.

Шлнйф кометы Галлея породил два метеорных потока. После нынешнего - осеннего - будет и весенний.

Кстати, первые Ориониды начали сыпаться с неба еще 2 октября 2021, закончат 7 ноября.

- Частички метеорного потока Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в час, - информирует Московский Планетарий. - Эти быстрые метеоры часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые, яркость которых достигает с +2,5 m звездной величины.

В ночь максимума потока Международная метеорная организация (International Meteor Organization) обещает наблюдателям по 25 «падающих звезд» в час. В Московском планетарии прогнозы чуть скромнее – по 20 штук в час.

Наблюдать Ориониды можно с полуночи и почти до самого утра, в юго-восточной части неба. Главное, чтобы оно — небо — не было затянуто тучами.

Ищите радиант Орионид чуть левее и выше пояса Ориона и Бетельгейзе - одной из ярчайших звезд на небе..

Ищите радиант Орионид чуть левее и выше пояса Ориона и Бетельгейзе - одной из ярчайших звезд на небе..

ДЛЯ СПРАВКИ

Название метеорному потоку дало созвездие Ориона. Потому что с Земли кажется, что огненные струйки прямо из него и вылетают. Точку на небе, которая выглядит источником падающих звезд, называют радиантом.

НА БИС

За Урсидами Пуппиды

Небесное шоу продолжится в ноябре-декабре. Сначала прилетят Тауриды. За ними подтянутся Леониды, а потом и Геминиды.

Тауриды — метеоры, вылетающие словно бы из созвездия Тельца, прибудут в начале ноября. Максимум активности этого потока ожидается с 11 по 12 ноября.

С 17 по 20 ноября Землю начнут «орошать» Леониды. Огненные струйки будут вылетать словно бы из созвездия Льва - отсюда и название метеорного потока.

Леониды порождены кометой - Темпеля-Туттля. Тауриды — вероятные "родственники" Тунгусского метеорита, который в свое время, как считают многие астрономы, откололся от кометы Энке.

Геминиды один из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков. Можно рассчитывать на 100-150 «падающих звезд» в час — то есть, больше 2 в минуту. Звездопад стартует 4 декабря, продолжается до 17. Максимум — 14 декабря. Радиант Геминид будет находиться в созвездии Близнецов.

Близнецы – созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Но и Геминидами дело не кончится. Из созвездия Волосы Вероники с 12 по 23 декабря будут лететь Беренициды - по 3 штуки в час. С 5 декабря и аж по 4 февраля следующего года начнут сыпаться Лео-Минориды - из созвездия Малого Льва по 5 штук в час. По 10 метеоров в час дадут Урсиды из созвездия Малой Медведицы, визит которых продлится с 17 по 26 декабря. Столько же добавят Пуппиды-Велиды - гости из созвездий Кормы и Паруса, падая с 1 по 15 декабря.

Наука: Клуб любознательных