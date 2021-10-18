Метеорный поток Ориониды в 2021 году: максимум с ночи 21 на 22 октября

Метеоры потока Ориониды, как правило, вспыхивают белыми звездами.

В 2021 году Ориониды начнут проявлять себя наиболее активно с ночи 21 октября на утро 22-го, - предупреждают астрономы Московского планетария. И напоминают, что этот периодический метеорный поток средней силы рожден частицами, которыми намусорила знаменитая комета Галлея (1Р/Halley), с древнейших времен привлекающая внимание человечества. Время от времени она пролетает мимо. В последний раз была замечена рядом Землей в 1986 году.

Наша планета пересекает мусорный шлейф кометы Галлея два раза в год - помимо осени еще и весной, образуя метеорный поток Майские Аквариды.

Шлнйф кометы Галлея породил два метеорных потока. После нынешнего - осеннего - будет и весенний.

Кстати, первые Ориониды начали сыпаться с неба еще 2 октября 2021, закончат 7 ноября.

- Частички метеорного потока Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в час, - информирует Московский Планетарий. - Эти быстрые метеоры часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые, яркость которых достигает с +2,5 m звездной величины.

В ночь максимума потока Международная метеорная организация (International Meteor Organization) обещает наблюдателям по 25 «падающих звезд» в час. В Московском планетарии прогнозы чуть скромнее – по 20 штук в час.

Наблюдать Ориониды можно с полуночи и почти до самого утра, в юго-восточной части неба. Главное, чтобы оно — небо — не было затянуто тучами.

Ищите радиант Орионид чуть левее и выше пояса Ориона и Бетельгейзе - одной из ярчайших звезд на небе..

ДЛЯ СПРАВКИ

Название метеорному потоку дало созвездие Ориона. Потому что с Земли кажется, что огненные струйки прямо из него и вылетают. Точку на небе, которая выглядит источником падающих звезд, называют радиантом.

НА БИС

За Урсидами Пуппиды

Небесное шоу продолжится в ноябре-декабре. Сначала прилетят Тауриды. За ними подтянутся Леониды, а потом и Геминиды.

Тауриды — метеоры, вылетающие словно бы из созвездия Тельца, прибудут в начале ноября. Максимум активности этого потока ожидается с 11 по 12 ноября.

С 17 по 20 ноября Землю начнут «орошать» Леониды. Огненные струйки будут вылетать словно бы из созвездия Льва - отсюда и название метеорного потока.

Леониды порождены кометой - Темпеля-Туттля. Тауриды — вероятные "родственники" Тунгусского метеорита, который в свое время, как считают многие астрономы, откололся от кометы Энке.

Геминиды один из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков. Можно рассчитывать на 100-150 «падающих звезд» в час — то есть, больше 2 в минуту. Звездопад стартует 4 декабря, продолжается до 17. Максимум — 14 декабря. Радиант Геминид будет находиться в созвездии Близнецов.

Близнецы – созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Но и Геминидами дело не кончится. Из созвездия Волосы Вероники с 12 по 23 декабря будут лететь Беренициды - по 3 штуки в час. С 5 декабря и аж по 4 февраля следующего года начнут сыпаться Лео-Минориды - из созвездия Малого Льва по 5 штук в час. По 10 метеоров в час дадут Урсиды из созвездия Малой Медведицы, визит которых продлится с 17 по 26 декабря. Столько же добавят Пуппиды-Велиды - гости из созвездий Кормы и Паруса, падая с 1 по 15 декабря.