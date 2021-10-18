Счастливые и влюбленные: Акиньшина и Козловский пришли вместе на свадьбу друга

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в фильме "Чернобыль". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что Данила Козловский встречается с коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной впервые появились осенью прошлого года. Сами актеры никаких комментариев по поводу своего предполагаемого романа не дают. Но доказательства их близких отношений нет-нет, да и появляются. В минувшие выходные Акиньшина и Козловский пришли вместе на свадьбу Романа Прыгунова – режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2», в которых Данила сыграл главную роль.

Свадьба прошла в особняке Спиридонова – одном из самых популярных мест Москвы для проведения брачных церемоний. Со счастливым событием молодоженов поздравил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Гости вечеринки сняли видео, как Акиньшина и Козловский танцуют под его песню. Влюбленные выглядели очень счастливыми: Оксана, ритмично двигаясь под музыку, взяла Данилу за руку, а он в ответ обнял ее.

Акиньшина и Козловский появились вместе на свадебной вечеринке Романа Прыгунова – режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2», в которых Данила сыграл главную роль. Фото: кадр видео.

Как уверяет окружение артистов, Козловский и Акиньшина уже давно живут под одной крышей. Говорят, нежные чувства между Оксаной и Данилой вспыхнули на съемках фильма «Чернобыль». Именно из-за Акиньшиной Козловский бросил свою подругу, актрису Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года, прошлой весной Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем Оксана и Данила отправились вместе в отпуск в Турцию.

В YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе. Ольга с дочкой по-прежнему живут в США, а Данила - в Москве.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку.

Влюбленные выглядели очень счастливыми. Фото: кадр видео.

Оксана Акиньшина до недавнего времени была замужем за продюсером Арчилом Геловани. В 2018 году она внезапно объявила о разводе с мужем. Но затем, видимо, решила дать мужу еще один шанс ради детей - сына Константина и дочки Эмми. Развелись ли в итоге супруги, так и осталось неизвестным.