В Израиле вырастили самый большой финик в мире

Вес рекордсмена составил 77 граммов.

На одной из финиковых ферм в израильской Иорданской долине празднуют необычное событие – появление настоящего гиганта среди фиников.

Величина плода достигла почти размеров ладони взрослого человека, а его вес составил 77 граммов.

Даже при том, что выращиваемые на ферме финики элитного сорта «меджул» (подвида «бонбоньера») считаются самыми крупными – их вес в среднем составляет около 30 граммов, обнаруженный рекордсмен более чем в два раза превосходит своих собратьев.

– Менеджер упаковочной фабрики взволнованно подбежал ко мне с фиником и показал его. Мы его взвесили и были поражены. Мы никогда не видели такого гиганта, – рассказал владелец фермы.

В России финики сорта «меджул» принято называть «королевскими» – они действительно очень крупные, отличаются повышенной сладостью и изысканным ароматом.

Себестоимость производства таких фиников достаточно высока – несмотря на то, что во время созревания плодам, растущим на пальме, особый уход не требуется (кроме обеспечения ежедневного полива деревьев), убирать «меджул» необходимо только вручную, причем в очень сжатые сроки. Кроме этого, нежные плоды очень быстро портятся, поэтому требуют особых условий хранения.

Израильские плантации производят примерно треть мирового объема именно этих фиников – этом способствуют уникальные климатические условия Иорданской долины.