В тайнике итальянской мафии обнаружили сотни замороженных тушек сонь

Традиция употребления в пищу мяса сонь в Италии восходит к древнеримским застольям.

Полиция Италии, обнаружившая в Калабрии ферму по выращиванию конопли, кроме прочего нашла в морозильных камерах более 200 замороженных тушек сонь.

Оказывается, у боссов мафии запеченные зверьки считаются непревзойденным деликатесом.

Конечно же, основной «улов» итальянских правоохранителей, это более 700 растений каннабиса. Однако наличие замороженных сонь подтверждает, что владельцами нелегальной фермы является именно мафия. В полиции считают, что за незаконным выращиванием конопли стоит клан «Ндрангета».

Помимо замороженных тушек, упакованных в пластиковые пакеты, были обнаружены клетки с живыми сонями, которых откармливали для последующего забоя.

Зоозащитники утверждают, что крестные отцы «Ндрангеты», клана которому приписывают лидерство во ввозе кокаина в Европу, принимают серьезные решения исключительно на банкетах, во время которых подают запеченных сонь.

– Три человека были арестованы по обвинению в отлове и убийстве животных охраняемых видов, – сообщило издание Corriere della Sera.

Традиция употребления в пищу мяса этих небольших грызунов (длина взрослой сони доходит до 17 сантиметров, а вес до 150 граммов), представляющих собой нечто среднее между мышью и белкой, восходит к древнеримским застольям. Богатые горожане держали зверьков в клетках, чтобы максимально откормить перед отправкой на кухню.

Помимо Италии, сонь до сих пор традиционно и с удовольствием едят в Словении и Хорватии.