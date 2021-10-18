Когда вся жизнь — игра: «Друзей нет, профессии нет, гоняю в «стрелялки»

Как виртуальные убийства превращают наших детей в реальных преступников Фото: Shutterstock

11-летний Дима Губаев взял отцовское ружье и пришел в школу – расправиться с обидчиками. Выстрелил в стену и потолок и был обезоружен директором. С чего такое удивление у публики от этой новости? Наши дети и так часами убивают «людей», точнее - их цифровые образы в "КонтрСтрайке" и других бессмысленных и бесконечных сетевых играх. "Умирают" сами и потом оживают. Дети общаются с такими же «стрелками» в чатах, компенсируя нехватку реальных друзей. У них формируется четкий метод решения проблем. А смерть, наоборот, опрощается до предела - она стерильна, без запаха разложения и железистого привкуса крови. И никакой жалости смерть больше не вызывает: пришел в школу, "набил фрагов"*, потом "самовыпилился"** — это актуальный жаргон школоты. Но, перезагрузки и новой игровой сессии не будет. Это мы, взрослые понимаем, что не будет, а дети - нет.

И не поймут никогда, потому что сетевые стрелялки выжигают, прошивают в детских мозгах совершенно иное восприятие мира.

Взрослые, наживающие на этих играх миллиарды, иногда бросают своим пациентам-геймерам сахарную кость.

Вот только что российские киберспортсмены завоевали на соревнованиях аж $18 миллионов, что подается как космическое достижение России. Как высадка на Марс человека с триколором на скафандре.

Вы представляете, с каким новым усердием и звоном застучали после этого клавиши под пальцами школоты? Тысячи подростков окончательно решат идти в киберспорт и будут замучивать до талого и без того разбитые клавы и мыши своих домашних пек***. В виртуальную реальность случился новый, массовый призыв. Выгодополучатели называют их геймерами или киберспортсменами, врачи-психотерапевты – «дезадаптантами с девиантным поведением». Эти дети даже потомства не дадут, так и будут сидеть на шеях своих мамок до своего физического конца и создавать на форумах ветки обсуждений: «Мне 25, друзей нет, профессии нет – на улицу выходить боюсь, живу на мамкину пенсию и катаю в Доту****. На что жить, когда мамка сдохнет?» - я не утрирую, это реальная цитата и под ней - 500 комментариев с «добрыми» советами от таких же психически-искалеченных бородатых детишек. Например: «продать мамкину хату, купить комнату, продолжить катать в Доту». И что с этим явлением делать?

Можно, конечно, взять где-то 50 тысяч лицензированных охранников со стволами и посадить возле каждой российской школы, только не поможет. Глубоко в душе это понимают даже те, кто предлагает такую профилактику будущих массшутингов. Если прикрыть школы охраной, очередной стрелок пойдет в Макдак. Так что, придется нам или привыкать к массшутингам, или менять этот мир - через изменение духовно-нравственных норм и запросов.

Но делать этого никто не будет.

Хотя бы потому, что доходы от сетевых игрушек такие, что не жалко заплатить игрокам премии в миллионы долларов. И разработчики игр свои интересы пролоббируют, даже не сомневайтесь.

* Фраги – очки, или игровая валюта, начисляемая за убийство противника

** Самовыпил – самоубийство

*** Пека – от аббревиатуры ПК – персональный компьютер

**** DOTA - компьютерная командная игра.