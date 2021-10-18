Из своего дома, из постели, Наташа организовывает волонтерские движения, проводит сборы средств для нуждающихся

До тридцати лет Наташа была очень талантливым фотографом. Участвовала в выставках, занималась благотворительностью, была востребована, любима и счастлива. А потом прозвучал диагноз: рассеянный склероз. Форма болезни оказалась крайне агрессивной, и уже через год вся жизнь молодой женщины ограничилась пределами кровати. Сиделки, социальное пособие, «холодец» лекарственных запахов вместо воздуха в комнате. Пространство вокруг мгновенно онемело. Наташа повернулась лицом к стенке и замерла.

Здорова – нужна, больна – одна. Эта взаимосвязь человеческих отношений беспощадна, как закон всемирного тяготения. Пока человек силен и полезен, вокруг него бурлит человеческий поток, у него много друзей, его любят. Но за пределами «полезности», как за стенами древнего города, простирается пустыня болезни и беспомощности, где бродят только «дикие звери» – депрессия и одиночество. Обычно они сжирают быстро. Особенно, если у человека нет родных и близких. И никто в этом не виноват. Это закон животного мира, к которому, увы, несмотря на всю многотысячелетнюю культуру, относится человечество. Эта история без виноватых.

Ну разве можно винить родителей Наташи, что им самим уже по восемьдесят, и живут они в другом городе на мизерную пенсию? Или бывших друзей, которые сильны и молоды, но именно поэтому у них свои семьи, дети, куча проблем… Даже очень сочувствуя и периодически помогая попавшей в беду подруге юности, они не могут тратить на нее все свое время и силы. Разве виновата сама Наташа, что до тридцати лет не встретила кого-то единственного и не создала семью, а теперь осталась совершенно одна? Никто не виноват. Никто никого и не винит. Тем важнее продолжение этой истории!..

- Поначалу я просто лежала лицом к стене и ждала смерти, – рассказывает Наташа, – а смерть все не приходила. И тогда я решила, что раз все равно живу и какие-то силы у меня есть, я постараюсь так же, как и раньше быть хоть кому-то полезной.

И она снова взяла в руки не фотоаппарат, но ноутбук. Из своего дома, из постели, она организовывает волонтерские движения, проводит сборы средств для нуждающихся. В 2010 году — во время жутких пожаров – в рядах координаторов, принимающих и передающих информацию, «тушила» страну. Она рисовала рисунки для благотворительных вернисажуй, пока руки держали карандаш, и даже в подернутых тремором линиях угадывалась жизнь. Она боролась и продолжает бороться. Она не умирает, а живет и помогает другим.

Наташа не считает, что кто-то должен за это помогать ей. Никто никому не должен. Но если вы хотите поддержать этого мужественного человека, пожалуйста, помогите собрать средства на необходимый ей курс реабилитации. Чтобы продолжать работать, ей необходим массаж и ЛФК — иначе тело «скрутит» и она не сможет даже сидеть. Необходимый сейчас полугодовой курс стоит 192 000 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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