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18 октября 2021 16:57

«16 лет боролся с болезнью Паркинсона»: Скончался бывший директор Московского Манежа

Бывший директор Московского Манежа Станислав Каракаш умер на 79-ом году жизни
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Долгие годы Станислав Юдельевич был директором Московского Манежа

Долгие годы Станислав Юдельевич был директором Московского Манежа

Сегодня стало известно, что скончался бывший директор Московского Манежа, 78-летний Станислав Юдельевич Каракаш. Мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни, с которой боролся долгие годы. Станислав Юдельевич скончался 11 октября 2021, дома, в кругу семьи. Вдова умершего, Татьяна Ивановна, рассказала KP.RU о последних годах жизни супруга.

- Станислав боролся с болезнью Паркинсона более 16 лет. Он до последнего пытался сохранить активность и подвижность. В 2014 году муж отошел от дел в Манеже и Арт-Манеже, но продолжал иногда организовывать художественные выставки для себя, для души. Последние годы силы покидали его, он медленно угасал, но продолжал изредка сам посещать некоторые художественные выставки. Станислав не был прикован к постели, всегда старался что-то делать. Только в последние месяцы силы совсем его покинули, - рассказала KP.RU вдова умершего Станислава Каракаша.

Долгие годы Станислав Юдельевич был директором Московского Манежа. После крупного пожара в марте 2004 года мужчина отошел от дел в "Манеже" и стал руководить художественной ярмаркой искусств "Арт-Манеж". Более десяти лет Станислав Каракаш реализовывал себя там, пока проблемы со здоровьем не вынудили его совсем отойти от дел. С 2014 года мужчина организовывал редкие художественные выставки в столице, где собирался близких ему художников и творцов.

У скончавшегося Станисалва Юдельевича есть сын, 47-летний актер и режиссер Николай Каракаш. Он вместе с другими родственниками присутствовал на церемонии прощания. После смерти Станислава Юдельевича, семья приняла решение кремировать тело мужчины. Похороны должны пройти завтра, 19 октября, на Ваганьковском кладбище Москвы.

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