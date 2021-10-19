Как приобрести с помощью кооператива квартиру в южных регионах

Роман Василенко, председатель совета и автор жилищной программы Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей»

Людмила из Геленджика недавно приобрела с помощью кооператива собственное жилье — после 16 лет скитаний по съемным квартирам. «Наконец я обрела свое жилье — с помощью кооператива приобрела небольшую, но комфортную однокомнатную квартиру, — говорит пайщица. — Въехали в нее с дочкой и внучкой и там живем».

Людмила по профессии экономист. Несколько месяцев она изучала, как работает кооператив. «Анализировала, откуда в кооперативе деньги и с какой периодичностью он покупает недвижимость, — подчеркивает пайщица. —Советовалась с юристами, потому что на юге России было немало ненадежных финансовых организаций, работавших с недвижимостью. Но в случае с ПК «Бест Вей» увидела абсолютно надежную, солидную некоммерческую организацию, работающую строго по закону, с четкими внутренними правилами. И при этом не зарабатывающую на пайщиках — приобретающую для них недвижимость в рассрочку, а не в кредит, что существенно влияет на общую стоимость приобретения недвижимости».

Первоначальный паевой взнос 35% Людмила внесла за счет сбережений. После внесения 13 месяцев стояла в очереди на приобретение квартиры, и недавно это приобретение состоялось — в рассрочку на 10 лет. Квартира куплена на вторичном рынке жилья — это правило, установленное в кооперативе. Теперь Людмила и ее близкие обживаются в новой квартире и вносят в кооператив возвратные платежи.

Анатолий — военный пенсионер: служил еще в советских Вооруженных силах, потом оказался на Украине, и его жилищный вопрос долгие годы не был решен: собственного жилья у Анатолия не было. В прошлом году он приобрел под Сочи с помощью кооператива большую квартиру стоимостью 3,5 млн рублей. «Примерно год накапливал первоначальный паевой взнос — 35% от стоимости квартиры — на своем паевом счете в кооперативе, — рассказывает Анатолий, — еще чуть больше года стоял в очереди на приобретение квартиры. И вот наконец квартира была куплена — в рассрочку на 10 лет».

Владимир из Димитровграда Ульяновской области осенью прошлого года приобрел с помощью кооператива двухкомнатную квартиру в Сочи — для своей мамы. Стоимость квартиры — около 7 млн рублей, квартира отремонтированная и меблированная, а ежемесячный платеж за нее, по словам пайщика, составляет около 40 тыс. рублей.

«После внесения первоначального паевого взноса 35% примерно год ждали очереди на покупку квартиры, — вспоминает Владимир. — Потом мы несколько месяцев подбирали подходящую квартиру».

В этом году квартиру в Сочи купила и дочь Владимира. «Теперь у нас две квартиры на юге, — говорит Владимир, — мама живет там постоянно. Мы имеем возможность даже осенью и зимой жить в комфортных условиях».

Уже немалое количество пайщиков нашего кооператива, как и Владимир, приобрело квартиры в южных регионах страны в качестве второго или третьего объекта недвижимости. Ведь это лучшие курорты в России и одни из лучших в мире.

Что привлекает жителей южных регионов и тех, кто стремится купить квартиру на юге страны, в программе недвижимости кооператива? Жилищный вопрос в южных регионах стоит весьма остро.

Активное жилищное строительство создает предпосылки для решения этой проблемы, но предложение финансового рынка недостаточно. В этих условиях участие в программе недвижимости кооператива становится для многих оптимальной возможностью приобрести недвижимость.