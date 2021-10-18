Эпичные фото с приземления киноэкиажа Пересильд и Шипенко: Оранжевый парашют, рисунки детей, стильный Машков и военные вертолеты

Фото: Саша Гусов

17 октября участники проекта «Вызов» — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий — приземлились в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказгана в степи Казахстана, отсняв на МКС около часа материала для нового фильма. Вот как это было.

Фото: Саша Гусов

В место приземления капсулы были тут же стянуты силы МЧС, Роскосмоса и ВС России.

Фото: Саша Гусов

Капсула встала удачно — на днище. Ее даже не пришлось переворачивать.

Фото: Саша Гусов

Народный артист России Владимир Машков тоже пришел встречать коллег. В «Вызове» он сыграет врача, который и принимает решение отправить на орбиту героиню Юлии Пересильд.

Фото: Саша Гусов

Привыкших к невесомости членов экипажа на руках донесли до кресел.

Фото: Саша Гусов

Дочери Аня и Маша приготовили для Юлии Пересильд специальный рисунок: мама, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров — состав экипажа, долетевшего до МКС.

Фото: Саша Гусов

После полета актриса приходила в себя в тишине и с игрушкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последняя космическая часть проекта «Вызов»: Малоизвестные подробности возвращения на Землю Пересильд, Шипенко и Новицкого

Как прошел насыщенный день 17 октября для экипажа «Союза МС-18» в вопросах и ответах, которые дали эксперты в эфире Радио «КП» (подробно)