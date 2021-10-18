Владимир Путин поручил дать Дальнему Востоку: Самолеты, корабли и по 1 миллиону рублей на третьего ребенка

Cамо совещание прошло полтора месяца назад Фото: REUTERS

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Правительству поручено следующее.

- До 1 ноября найти в бюджете дополнительные деньги на субсидии воздушных перевозок в регионе для льготников и постоянно проживающих на Дальнем Востоке. Обеспечить дальневосточникам доступность авиаперевозок, введя спецтарифы и сократив сроки бронирования авиабилетов.

Поставить до 2025 года не менее 45 новых российских самолетов для нужд единой дальневосточной авиакомпании.

А на Сахалине организовать производство авиакеросина, к чему подключить Газпром.

- До 15 декабря разработать предложение о "нулевой ставке" налога на добавленную стоимость «при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов и судов смешанного плавания (река-море), рыбопромысловых кораблей.

- До 3 ноября обеспечить «включение медорганизаций госсистемы здравоохранения на Дальнем Востоке в программу медицинской реабилитации граждан», в том числе перенесших ковид.

- До 1 ноября рассмотреть вопросы о предоставлении семьям на Дальнем Востоке единовременной выплаты в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей. При условии регистрации ребенка в ЗАГСах Дальнего Востока. И направления выплаты (1 млн руб) на приобретение жилья на территории Дальнего Востока или оплату его строительства.