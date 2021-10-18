Так кто проиграл прививочную кампанию?

Петр Толстой считает, что государство проиграло информацию компании по борьбе с коронавирусом, а Жириновский агитирует за неё личным примером. Фото: Владимир Веленгурин и ТАСС

Петр Олегович, в принципе, сказал правильные вещи. «Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло... На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», - констатировал уважаемый политик и тележурналист, уточнив, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении.

Хотя, к примеру, на страницах «Комсомольской правды» всевозможные маститые и не очень специалисты делают это постоянно, то бишь, ежедневно.

И с нас, журналистов, никто просветительской обязанности не снимал. А уж с депутатов - и подавно. Жириновского возьмите - едва ли не первый в Госдуме укололся «Спутником». И, не снимая маски и перчаток, предложил сделать вакцинацию обязательной для всех народных избранников. Чтоб посмотрел электорат и сам потянулся вереницей в поликлинику.

А вы, Петр Олегович, что ему ответили 22 декабря 2020-го в передаче «Время покажет»? Что мера такая не целесообразна, поскольку «вакцина еще мало изучена, и срок ее действия составляет всего 3-5 месяцев».

А до этого, 10 декабря в прямом эфире Инстаграма вы призвали своих подписчиков при принятии решения о вакцинации консультироваться с врачами и «теми, кому доверяете», а не слушать «Начальников», которые заставляют прививаться.

И сразу после Нового года, 14 января, в той же передаче «Время покажет» вы на всю страну заявили с экранов: «Не надо начальникам строить полки и загонять людей на укол, есть противопоказания, которые не до конца изучены, и потому что не все верят в это».

А все лето, в самый разгар предвыборной борьбы в новую Госдуму, видимо, оседлав антипрививочные настроения части граждан, вы вносили сумятицу и пугали то «осложнениями» от вакцины, то очередями, то медотводами. Из чего люди делали вывод, что даже в партии власти есть те, кто выступает против вакцинации. Вот прямо по датам:

2 июля. «Ответственность государства за постковидные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно, и это должно быть не не 10 тысяч рублей, а полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины.» (на РИА Новости)

5 июля. «Процесс вакцинации должен быть проще. Сейчас многих людей останавливает даже не недоверие к прививке, а большие очереди на пунктах вакцинации и изобилие информации, в которой можно запутаться.» (в эфире «Москва-24»)

12 июля. «Должно быть увеличено количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания, и создан четкий, понятный для всех единый регламент получения медотводов, доведенный до всех причастных к вакцинации.» (телеграм-канал Толстого)

Тут у любого голова пойдет кругом.

При этом сами вы в начале 2021 года говорили, что еще не приняли решение о прививке. А потом и вовсе перестали отвечать на этот вопрос, называя вакцинацию «личным делом каждого».

И вот теперь, осенью, когда уже все, кажется, поняли, что именно из-за низкого числа вакцинированных Россия начала терять по тысяче человек в сутки (!), умерших от Ковида, вы встаете в позу и говорите: «Нужно было объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово.»

А как объяснять, если такой яркий тележурналист и политик как Петр Толстой почти год приводит доводы против?

И в итоге Россия, первой получившая прививку от Ковида (и прививку эффективную), сегодня на 86 месте в мире по вакцинации населения.

Давайте «объяснять и приводить доводы» вместе, Петр Олегович, газета, сайт и радио «Комсомольской правды» для вас всегда открыты. Лишь бы это укрепляло здоровье страны, а не наоборот.