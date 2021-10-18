Начальник Генштаба России встретился в Москве с иранским коллегой

Коллеги подтвердили, что между Тегераном и Москвой "подписаны и выполняются несколько договоров как на уровне президентов, так и на уровне правительств" Фото: Министерство обороны РФ

В Москве прошла встреча начальников Генштабов Ирана и России. Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери заявил о потенциале расширения двусторонних связей между военными ведомствами двух стран, а его российский коллега Валерий Герасимов его полностью поддержал: "В последние годы наше двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется. Однако, у нас есть возможности для еще большего расширения наших отношений".

По словам, представителя Минобороны России "дополнительным импульсом к расширению сотрудничества между Москвой и Тегераном могут послужить связи вооруженных сил Ирана и России, которые окрепли в ходе "плодотворных двусторонних отношений на сирийском треке в борьбе с международным терроризмом".

- Сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться по различным областям. Наглядным примером этого сотрудничества является наше плодотворное сотрудничество в Сирии. В рамках данного двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется расширению военного двустороннего сотрудничества. Мы уже более десяти лет сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Особенно – в Сирии. И мы также поддерживаем друг друга и советуемся относительно разных вопросов, возникающих, в том числе, в регионе и мире, - отметил М.Х.Багери.

Коллеги подтвердили, что между Тегераном и Москвой "подписаны и выполняются несколько договоров как на уровне президентов, так и на уровне правительств". И рабочие контакты не прерывались даже после смены правительства в Иране.

Багери поблагодарил российскую сторону за приглашение приехать в Россию и за то, что группа иранских кораблей впервые была принята в Санкт-Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.