Графолог раскрыл тайны звезд: почему Собчак сбежала с места аварии, а Козловский бросил семью ради Акиньшиной

Собчак даже не подошла к умирающим, словно это ее не касается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день видим их на экране телевизора, в лентах новостей и на обложках журналов. Но о звездах шоу-бизнеса с их безупречно проработанным имиджем куда больше многословных интервью может рассказать простой автограф. Расшифровать почерк самых обсуждаемых персон сайту kp.ru помог графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Смертельная авария в Сочи, участницей которой стала телеведущая, поразила публику сразу несколькими моментами. Во-первых, скоростью, с которой знаменитая пассажирка ретировалась с места ДТП, и безразличием: Собчак даже не подошла к умирающим, словно это ее не касается. А во-вторых, появлением в программе Андрея Малахова - и это при том, что королева YouTube и Telegram давно клеймит позором скандальные ток-шоу. Образ сильной и независимой Ксении пошатнулся даже у ее поклонников. А вот для графолога поведение Собчак не стало откровением: судя по почерку звезды, ее лидерские качества сильно преувеличены, в стрессе она теряется и бежит от обстоятельств.

В 2018 году на Ксению Собчак напал неизвестный - так в Сети появилось ее заявление в полицию. Фото: соцсети

Комментарий эксперта:

- Судя по значительному расстоянию между словами, для Ксении Собчак очень важна дистанция с окружающими: людей вокруг она держит на расстоянии, близко не подпускает. Заглавные буквы прописаны недостаточно основательно, по-юношески. Это говорит о том, что общественным нормам и понятиям автор уделяет меньше значения, чем принято. Она стремится их ниспровергнуть, чтобы проверить на устойчивость, склонна к социальным провокациям.

Наклон влево - признак оригинального мышления, склонности идти вспять. Но по манере письма чувствуется, что при возникновении противоборства у Ксении не хватает внутренней энергии: внешне она может сопротивляться, а внутри сил нет. Поэтому я полагаю, что ее провокационное поведение может быть способом психологической защиты от собственной слабости.

Манера написания местоимения "я" свидетельствует о том, что отношение к себе - болевая точка для Собчак. Она себя не принимает. При этом телеведущая склонна маскироваться перед публикой: ее подпись состоит не из букв, а отдельных нечитабельных символов, которые несколько раз перечеркнуты.

В данном тексте также прослеживаются параноидальные черты автора. Хвосты в конце слов длинные: это значит, что Ксения осторожничает, опасается - такое поведение я называю "параноики встревожены". Ведущей свойственна внушаемость, даже гипнабельность. Поэтому, если рядом не оказывается авторитетного человека или обстоятельства оборачиваются против нее, Собчак может дать слабину. В стрессе проявляет эскапизм - побег от ситуации. Лидерских черт я здесь не вижу, только тенденцию к авторитарности. Собчак может управлять или командовать, но не вести за собой.

ПОЛИНА ГАГАРИНА

Ангелоподобная певица, которая никогда не вступала в конфликты, после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым стала постоянной героиней скандальной светской хроники. В расставании с мужем Полина проявила недюжинную жесткость и решительность, оставив супруга без раздела имущества и запретив встречаться с детьми (эти проблемы Исхаков сейчас решает судами и переговорами). Похоже, Гагарина только кажется белой и пушистой...

Полина Гагарина оказалась совсем не такой нежной натурой, как кажется. Фото: Инстаграм

Комментарий эксперта:

- Очень характерный почерк. Жаль, что это автограф: по нему можно меньше сказать, чем по обычному письму, ведь человек находится в образе. Например, сердечки могли бы сообщить об инфантильности или отсутствии эмоциональности, но в данном случае это может быть просто демонстрацией любви к поклонникам.

Тем не менее, заметна внутренняя ранимость артистки и готовность защищать свои границы. Обратите внимание на букву "б" в слове "любовью": верхний регистр представлен прямой острой линией, написание с сильным нажимом. Это любопытный знак: если кто-то пошел против нее, Гагарина хорошо чувствует болевые зоны оппонента и будет бить именно по ним.

Певице свойственна категоричность и вынесение экспертных оценок. Она делит ситуации и людей на два лагеря: хорошее - плохое, черное - белое, свое - чужое; третьего не дано. Это заметно по букве "р" в фамилии: у нее ярко выражен верхний и нижний регистр. Кроме того, артистка живет по собственному внутреннему кодексу поведения, о котором не сообщает окружающим. Однако, если они нарушают ее правила, не прощает. Также может специально моделировать проблемные ситуации, чтобы проверять людей вокруг.

ПРОХОР ШАЛЯПИН

Выпускник "Фабрики звезд" много лет кормил публику байками о своих романах, свадьбах и внебрачных детях. Поэтому когда Шаляпин заявил о бракосочетании с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, а затем ее скоропостижной смерти, герою ток-шоу поверили далеко не все. Публика негодует: сколько можно пиариться столь сомнительным способом?!

Прохор Шаляпин не поклонник эпистолярного жанра - в соцсетях обнаружился лишь такой скромный образец его почерка. Фото: соцсети

Комментарий эксперта:

- Подпись не проработана. Заглавная "П" соответствует подростковому возрасту, так обычно пишут дети - это говорит об инфантильности. В подписи есть только первые буквы имени и фамилии, но не отчества: у певца сложное отношение к отцу, к семье, с собственному роду (Прохор Шаляпин - псевдоним, изначально певца звали Андрей Захаренков. - Ред.). Склонен самоутверждаться за счет прошлых достижений, не любит чужих советов и рекомендаций.

Любопытна заглавная "П" в имени, она написана с истероидным бантиком; следом "р", в которой сразу четыре петли. Все это говорит о склонности приукрашивать. Для творчества это хорошо, а вот для жизни - не всегда. Истероиды играют роли и не всегда задумываются о реальности своих слов. Например, могут сказать, что порезались и потеряли пять литров крови, даже не зная, что это весь ее объем в организме. С нравственностью истероидность не очень-то сочетается. Говорить о чувствительности, этике, соблюдении общепринятых норм, к сожалению, здесь не приходится.

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ

Актер, а с недавних пор еще и режиссер, в прошлом году впервые стал отцом: живущая в Америке актриса Ольга Зуева родила ему дочь Оду Валентину. Но семейного счастья не случилось: пара рассталась практически сразу, и теперь уже ни для кого не секрет, что Козловский ушел к Оксане Акиньшиной. Как же так вышло?

Данила Козловский, судя по почерку, терпеть не может обыденность и постоянно в поиске новых впечатлений. Фото: личный сайт актера.

Комментарий эксперта:

- По характеру написания это так называемое "гребеночное" письмо. Чувствуется сильный нажим, что говорит о внушаемости, утомляемости, склонности к эмоциональным перегрузкам. Буква "т" с черточкой сверху в слове "изумительный", а также летящий почерк свидетельствуют о способности схватывать информацию на лету. Актер способен увлечься и не продумать последствия. От предсказуемости он быстро устает. Если все идет ровно и гладко, таким людям это может наскучить.

Судя по подписи, у Козловского есть проблемы с аддикцией, то есть зависимостью: на это намекают два ярко выраженных вертикальных штриха. Зависимости могут быть как положительными, так и отрицательными: самый простой пример - курение, алкоголь. Актер подвержен воздействию эмоций и очарованию новых впечатлений. Для семейной жизни это не самый стабильный вариант, особенно, если человек целиком и полностью выкладывается на работе. В такой ситуации он становится уязвим перед соблазнами.

МАКSИМ

Этим летом певица полтора месяца провела в коме, сражаясь с тяжелыми последствиями коронавируса (кстати, на фото - автограф звезды из больницы, который потом выставили на продажу за 450 тысяч рублей). Что удивительно, хрупкая Марина Максимова уже не первый раз оказывается на грани жизни и смерти: несколько лет назад она попала в ДТП и долго лечилась, а увлечение артистки спиртным несколько раз приводило ее в реанимацию. Почему знаменитость играет со смертью?

Автограф МакSим, оставленный на медицинской форме, выставили на продажу за 450 тысяч рублей. Фото: Авито.

Комментарий эксперта:

- Очень любопытный случай. Певице явно есть, что скрывать. Если Прохору Шаляпину приходится придумывать громкие истории, то Марина Максимова реально многое прожила и не собирается об этом рассказывать. Об этом говорит конец подписи с длинной завитушкой - этот элемент я называю "локоном страсти". Автор такого росчерка склонен запутывать окружающих и давать о себе крайне скудную информацию.

Подпись МакSим замысловата и с помощью буквы "S" визуально делится на две непохожие части, как будто символизирует жизнь до и после. Например, такое часто бывает после травм. Начало подписи очень необычное: первая буква стоит выше остальных - это показатель наличия некой субличности, двойной жизни. Такие люди могут проверять себя на прочность через провокацию, через трудности. И эти самопроверки могут быть очень опасными.

Интересно, что у всех пятерых наших героев в почерке заметно дистанцирование от людей, такое совпадение редко встречается. С другой стороны, шоу-бизнес - это довольно токсичная среда, поэтому возникает такая необходимость.