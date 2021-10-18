«Маша Порошина не беременна. Она худеет на съемках!»: подруга раскрыла секрет актрисы

Марии Порошиной нравится быть работающей мамой. Актриса в новом образе медиума. Фото — телеканал «Россия»

Этой осенью Марии Порошиной исполнится 48 лет. До сих пор периодически появляются сообщения о беременности актрисы. Сама Порошина за слухами не следит, ей об этом сообщают коллеги, подружки. У Марии четыре дочери и сын, актриса не замужем - сама растит детей. Старшей Полине Куценко уже 25 лет. Она актриса и находится в прекрасных отношениях и с мамой, и с папой Гошей Куценко, который помогал Марии воспитывать дочь. Три младшие дочери от актера Ильи Древнова, который также общается с дочками. Имя отца младшего ребенка сына Андрея Порошина скрывает.

Недавно появилось сообщение о шестой беременности Марии Порошиной. Сама актриса на эту тему не общается с журналистами. А вот ее подруга и коллега рассказала kp.ru: «Маша не беременна. Она как обычно осенью на диете. Сейчас снимается во второй части сериала «Медиум». Знаю, что и на съемках ест диетическое питание – легкое. Интересно, что в социальных сетях ей приписали беременность по фото со съемочной площадке в вязаной кофте, которое было сделано давно. Артисты ведь не всегда публикуют свежие снимки».

В этой самой кофте Марию Порошину можно будет увидеть уже в первых сериях детективного сериала «Медиум», который выходит на канале «Россия» с 25 октября. Адаптацию одного из самых успешных американских хитов NBC снимали в прошлом году. Актриса Порошина периодически на диетах. А помогает ей советами личный диетолог. Вот главные принципы, которых придерживается Мария Порошина, когда садится на диету. Пьет много воду, ест каждые три-четыре часа – только небольшие порциями, есть отруби. Исключает жареное и жирное.

Осенью и зимой у Порошиной в расписании сразу несколько спектаклей, где ей приходится много двигаться, даже танцевать, поэтому в график и встала диета. Рекордное похудение случилось у Порошиной в прошлом году, когда она участвовала в телешоу «Танцы со звездами». Тогда телезрители увидели, что артистка очень органична и пластична на танцполе.