Убийцу нашли по человеческим останкам в пепле: Как современные криминалисты помогают раскрывать самые запутанные дела

Подмосковные криминалисты в работе. Фото: ГСУ СК по Московской области

В Раменском бесследно пропала целая семья. 14 января 2015 года об исчезновении трех человек сообщили жители поселка Кратово. Вот уже несколько дней на связь не выходила бухгалтер здешнего храма Елена Головина, ее 23-летний сын Никита и 12-летний племянник Семен (женщина незадолго до того оформила опеку над сыном умирающей от рака сестры). Полицейские проверили адрес. В доме Головиных - никого. Исчезли и все ценные вещи. Мобильники пропавших не были в сети уже больше недели.

На место приехали криминалисты.

В кино вы наверняка такое видели - место преступления обрабатывают неким раствором и на полу или стенах за считанные секунды проявляются следы крови. Даже если их стерли. Там, в Раменском, это вещество, люминол, применили в первую очередь. И действительно, нашли следы аккуратно замытой крови. Стало ясно, что люди пропали не просто так. Криминалисты тщательно обследовали не только сам дом, но и участок. Соседи вспомнили, что в тот день, когда пропали Головины, на их участке что-то жгли - пламя костра поднималось выше забора, на 3-4 метра. В пепле спецы нашли обгоревшие фрагменты человеческих костей. Их отправили в лабораторию.

Собственно, в итоге именно кости стали важной уликой, которая позволила поймать убийцу…

Семену было всего 12 лет Фото: ВКонтакте

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

19 октября - День криминалиста Следственного комитета. О тонкостях профессии рассказывают сотрудники ГСУ СК по Московской области.

Как раскрываются убийства, мы, опять же, «знаем» из кино и сериалов. А там же обычно как: приезжает следователь на место происшествия, и тут же улику важную нашел мимоходом, а потом сам же провел в лаборатории ее исследование, а потом погнался с пистолетом за преступником, поймал его и допросил, и раскрыл дело. И все это за несколько часов. Супермен!

На самом деле, всю эту скрупулезную работу делают несколько человек, большая группа. И у каждого свои функции. За преступниками гоняются оперативники. Допрашивают их и собирают доказательную базу - следователи. Но начинается все с криминалистов - от того, что эти спецы найдут на месте преступления и в вещах, принадлежащих жертвам и подозреваемым, во многом и зависит, будет ли раскрыто дело.

Ратмир Беспамятнов - руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области

За последние годы криминалистическая наука очень мощно продвинулась вперед. В том числе благодаря новой технике. Еще в 1990-х, например, молекулярно-генетическая экспертиза, по большому счету, могла определять только группу крови подозреваемого. Но это так себе доказательство. У четырех из десяти россиян вторая группа крови, у трех из десяти - первая. Зато теперь можно анализировать не только кровь, но и другие найденные на месте преступления следы - пот, слюну, волосы и даже чешуйки кожи. Анализ ДНК, уникального кода человека, ошибки исключает.

- 20 лет назад невозможно было представить, что в расследовании будут использоваться полиграф, системы видеонаблюдения «Безопасный город», беспилотники, - объясняет руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов. - У нас сегодня есть оборудование, которое позволяет закреплять на любой поверхности следы, есть техника для установления ДНК в течении непродолжительного времени, а также установления гаплотипа (этнической принадлежности, - Авт.) человека.

СНЯЛИ С РЕЙСА В ДОМИНИКАНУ

Но вернемся в январь 2015-го. По делу пропавшей семьи в Раменском «выстрелило» оперативное исследование фрагментов костей, найденных в пепле. Выяснилось, что они принадлежат только двоим из троих пропавших - Елене Головиной и ее племяннику Семену. Но куда тогда делся Никита?

Вскоре стало известно, что банковской картой покойной Елены воспользовались в 3 тысячах км от Раменского - в Казахстане. Картой оплатили покупку авиабилета из Астаны в Доминикану. Билет был приобретен на имя Никиты Головина. Его задержали прямо на посадке.

Головин сначала говорил, что его мать с братом куда-то уехали, а он - сам по себе. Но когда ему предъявили улики, во всем признался.

Собственно, о Никите никто из знакомых ничего хорошего рассказать не мог. Оболтус сидел на шее у мамы, не учился, не работал. Зато любил хорошенько гульнуть. На Новый год Никита хотел поехать к друзьям. Но денег не было. А Елена не давала. Поэтому несколько раз ссорились. В какой-то момент Головин потребовал, чтобы мать продала свою квартиру в Раменском, а половину денег отдала ему. Елена отказалась. И тогда «сыночек» ударил ее кулаком в лицо. По словам Никиты, мама упала и ударилась головой о пол. Женщина, судя по всему, скончалась почти мгновенно. Эту сцену видел Семен. Подросток пытался выскочить на улицу и позвать на помощь, но Никита догнал его и тоже убил.

Пытаясь замести следы, Головин на дворе обложил тела родных дровами и поджег. Когда прогорело, собрал останки матери и брата в пакет для мусора, отвез к реке и выбросил.

Следующие сутки отморозок широко гулял с проститутками. Отоспавшись, собрал в доме всю наличку и банковские карты матери. На ее же машине добрался сначала до Нижегородской области, затем - до Челябинска. А там уже у него созрел план сбежать в Доминикану через Казахстан.

За двойное убийство Головин получил 20 лет колонии строгого режима.

Никита Головин (справа) рассказывает следователям, как убивал мать и двоюродного брата

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Попались на сим-карте и колбасе

Есть такое сленговое словечко, ушедшее в народ - «глухарь». Так в следствии называют уголовные дела, по которым преступников так и не удалось найти даже спустя много лет. По поручению руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина эти материалы следователи заново перепроверяют во всех регионах. Новый взгляд, новые методики, новые технические возможности анализа улик. ГСУ СК России по Московской области - один из лидеров по раскрытию таких дел. (См. «Кстати»).

Убийство Елены Шариковой из Истры числилось нераскрытым с далекого 2005 года. (До 2011-го, напомним, расследованием убийств занимались следователи прокуратуры и милиции). Криминалисты СК при проверке старых материалов обратили внимание на детали, которые следствие почему-то не учло много лет назад. Оказалось, что тогда, в 2005-м, пропал мобильник жертвы. При этом анализ телефонных соединений Шариковой никто не проводил. Теперь же, когда данные наконец запросили, стало ясно, что в день убийства девушки в ее телефон вставлялась сим-карта соседа, некоего Александра Попова. Давным-давно его в числе многих проверяли на причастность к убийству, но вину доказать так и не смогли. А сейчас, уже имея дополнительные сведения, указывающие на его возможную причастность, заново провели расследование. Попов был задержан. Его вина доказана. Дело передано в суд.

Регулярно приносит плоды и база данных геномной регистрации, в которую вносят ДНК подозреваемых и неустановленных лиц, найденные на местах преступлений.

В июне 2018 года в частном секторе на окраине Королева нашли тело пожилой женщины. Кто-то сильно избил пенсионерку, связал и оставил умирать в доме. На брошенном в одной из комнат пакете нашли отпечатки неизвестного. Проверили десятки человек, но убийцу не нашли. Однако спустя два года обладатель отпечатков внезапно всплыл на другом конце области - в Чехове. Там задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета мимо кассы сумку колбасы.

42-летний гражданин Латвии Александр Невлер в убийстве признался. До этого, кстати, он уже сидел. За кражу. Когда освободился, искал подработку по дачным поселкам - огород вскопать, стенку оштукатурить или еще чего. В Королеве его пригласила к себе пенсионерка Евгения Гончарова, попросила отремонтировать туалет и сарай. Сговорились о цене. Но что-то пошло не так. Гончарову качество работ не устроило. Деньги она платить отказалась. И тогда Невлер ее жестоко избил и сбежал, прихватив найденные в доме 30 тысяч рублей. Больше двух лет мужчина скрывался от полиции, а засыпался в итоге на сервелате с грудинкой.

КСТАТИ

143 уголовных дела по преступлениям прошлых лет было раскрыто в Московской области за 9 месяцев 2021 года.